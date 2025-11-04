عون يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية

بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون مع مساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا الأوضاع العامة في لبنان عموما وفي الجنوب خصوصا.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية ؛ فقظ شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تفعيل لجنة المراقبة "الميكانيزم" خيار التفاوض الذي دعيت اليه لانهاء الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب وتداعياته هو خيار وطني لبناني جامع لكن إسرائيل لم تحدد موقفها بعد وتستمر في اعتداءاتها.

كما دعا رئيس الجمهورية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها لبسط الامن اللبناني فيها كليا وللبدء بمسيرة إعادة اعمار.

علق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم على التطورات الجارية في لبنان بالقول إن «حزب الله يلعب بالنار» متهمًا القيادة اللبنانية بـ«المماطلة» وعدم تنفيذ التزاماتها.

وأضاف كاتس أن على الحكومة اللبنانية الالتزام بنزع سلاح حزب الله وإخراجه من جنوب لبنان، محذرا من أن إسرائيل ستستمر في "عمليات فرض أقصى درجات الحظر بل وتتعمق أكثر لحماية سكان الشمال".

وقال كاتس في تصريحه: حزب الله يلعب بالنار، والرئيس اللبناني يماطل. يجب تنفيذ التزام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله وإخراجه من جنوب لبنان".

وأضاف موجها تحذيرا واضحا: ستستمر عمليات فرض أقصى درجات الحظر بل وتتعمق أكثر ولن نسمح بتهديد سكان الشمال".