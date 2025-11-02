قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر وسلوفاكيا توقّعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
اليماحي: وعد بلفور تسبب في مأساة لا يزال الفلسطينيون يدفعون ثمنها
بعد انحراف السيارة.. مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم
وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك
صلاح بعد هدفه الـ250: فخور بما أحققه مع ناد عظيم.. وليفربول سيعود بقوة
نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف مشاعر والده أثناء افتتاح المتحف المصري الكبير
أحمد حلمي: افتتاح المتحف المصري الكبير حاجة تفرح القلب بجد
من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري
حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار.. اعرف العقوبات وفقًا للقانون
التخطيط القومي: جلسة حول تعزيز القوة الناعمة المصرية في ضوء المؤشرات الدولية
وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل

علق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم على التطورات الجارية في لبنان بالقول إن «حزب الله يلعب بالنار» متهمًا القيادة اللبنانية بـ«المماطلة» وعدم تنفيذ التزاماتها.

وأضاف كاتس أن على الحكومة اللبنانية الالتزام بنزع سلاح حزب الله وإخراجه من جنوب لبنان، محذرا من أن إسرائيل ستستمر في "عمليات فرض أقصى درجات الحظر بل وتتعمق أكثر لحماية سكان الشمال".

وقال كاتس في تصريحه: حزب الله يلعب بالنار، والرئيس اللبناني يماطل. يجب تنفيذ التزام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله وإخراجه من جنوب لبنان".

وأضاف موجها تحذيرا واضحا: ستستمر عمليات فرض أقصى درجات الحظر بل وتتعمق أكثر ولن نسمح بتهديد سكان الشمال".

