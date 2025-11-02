وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل

علق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم على التطورات الجارية في لبنان بالقول إن «حزب الله يلعب بالنار» متهمًا القيادة اللبنانية بـ«المماطلة» وعدم تنفيذ التزاماتها.

وأضاف كاتس أن على الحكومة اللبنانية الالتزام بنزع سلاح حزب الله وإخراجه من جنوب لبنان، محذرا من أن إسرائيل ستستمر في "عمليات فرض أقصى درجات الحظر بل وتتعمق أكثر لحماية سكان الشمال".

وقال كاتس في تصريحه: حزب الله يلعب بالنار، والرئيس اللبناني يماطل. يجب تنفيذ التزام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله وإخراجه من جنوب لبنان".

وأضاف موجها تحذيرا واضحا: ستستمر عمليات فرض أقصى درجات الحظر بل وتتعمق أكثر ولن نسمح بتهديد سكان الشمال".