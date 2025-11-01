جيش الاحتلال يقصف جنوب لبنان بطائرة مسيرة

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة بطائرة مسيرة استهدفت آلية في بلدة كفرصير جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على عنصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان أمس.

وزعم المتحدث بإسم جيش الاحتلال "كان الإرهابي متورطًا في الترويج للعديد من المؤامرات الإرهابية ضد دولة إسرائيل، وعمل على ترميم البنية التحتية العسكرية لمنظمة حزب الله الإرهابية"، بحسب ما أفادت به القناة الـ12 الإسرائيلية.

وأضاف "شكّلت أفعاله تهديدًا لدولة إسرائيل ومواطنيها، وخرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل على إزالة أي تهديد لدولة إسرائيل".

يذكر أن الرئيس اللبناني جوزيف عون، طالب الجيش اللبناني بالتصدي للتوغلات الإسرائيلية، وهو الأمر الذي ثمنه حزب الله ، داعيا إلى دعم الجيش بكل الإمكانيات اللازمة لتعزيز ‏قدراته ‏الدفاعية وتوفير الغطاء السياسي لمواجهة هذا العدو المتوحش.