وكالة الأنباء الفرنسية تبرز أهم خمس مزايا للمتحف المصري الكبير
صدى البلد في قلب الحدث التاريخي .. لحظة بلحظة مع افتتاح المتحف المصري الكبير
هنا جودة لـ صدى البلد : فخورة برؤية مصر تواصل كتابة التاريخ من بوابة المتحف الكبير
بالأسماء .. قائمة المدعوين لحفل المتحف المصري الكبير
40 منظمة إنسانية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة
وزير الخارجية التونسي يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن الرئيس
تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
انتصار السيسي : المتحف الكبير شاهد على أن مصر حضارة تبني مستقبل
السيدة انتصار السيسي ترحب بضيوف مصر: المتحف المصري الكبير يجسّد "معنى الجمال في الإبداع والقوة في السلام"
يسرا في رسالة للعالم عن المتحف الكبير: تعالوا شوفوا مصر أرض الحضارة
مصرع 13 شخصا في انهيارات أرضية بكينيا
‎عزمي محيلبة لـ"صدى البلد": المتحف الكبير تأكيد لقدرة المصريين على تحقيق المستحيل
أخبار العالم

جيش الاحتلال يقصف جنوب لبنان بطائرة مسيرة

قسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة بطائرة مسيرة استهدفت آلية في بلدة كفرصير جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على عنصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان أمس.

وزعم المتحدث بإسم جيش الاحتلال "كان الإرهابي متورطًا في الترويج للعديد من المؤامرات الإرهابية ضد دولة إسرائيل، وعمل على ترميم البنية التحتية العسكرية لمنظمة حزب الله الإرهابية"، بحسب ما أفادت به القناة الـ12 الإسرائيلية.

وأضاف "شكّلت أفعاله تهديدًا لدولة إسرائيل ومواطنيها، وخرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل على إزالة أي تهديد لدولة إسرائيل".

يذكر أن الرئيس اللبناني جوزيف عون، طالب الجيش اللبناني بالتصدي للتوغلات الإسرائيلية، وهو الأمر الذي ثمنه حزب الله ، داعيا إلى دعم الجيش بكل الإمكانيات اللازمة لتعزيز ‏قدراته ‏الدفاعية وتوفير الغطاء السياسي لمواجهة هذا العدو المتوحش.

جيش الاحتلال جنوب لبنان قصف جنوب لبنان طائرة مسيرة جيش الاحتلال الإسرائيلي قوة الرضوان حزب الله

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

خالد الغندور

الغندور يعلن عن رحيل فيريرا و يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

عملات معدنية

طوابع تروي الحكاية.. عملات خالدة بمناسبة المتحف المصري الكبير

محمد صلاح

محمد صلاح.. ملك أفريقيا في إنجلترا لا يتوقف عن تحطيم الأرقام القياسية

مائل للحرارة.. تعرف على طقس اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

مائل للحرارة.. تعرف على طقس اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

