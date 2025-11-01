وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية في جنوب لبنان، مؤكدا أن تل أبيب "لن تنسحب من الحزام الأمني" الذي أقامته داخل الأراضي اللبنانية.

وأضاف كاتس في تصريحات صحفية اليوم، أن إسرائيل "حققت هدوءًا في الجليل لم تشهده منذ عشرين عامًا"، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية "ستستمر حتى تحقيق الأهداف الأمنية لإسرائيل".

وأوضح الوزير الإسرائيلي أنه أبلغ المبعوثة الأميركية إلى لبنان، مورغان أورتاغوس، بأن إسرائيل "ستردّ بضربات في بيروت إذا تم إطلاق النار على أي بلدة إسرائيلية"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، وأن إسرائيل تمنح تلك الجهود فرصة".

وتأتي تصريحات كاتس في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، واستمرار القوات الإسرائيلية في السيطرة على نقاط داخل الحدود اللبنانية، في خرق متكرر لقرار وقف إطلاق النار.

وكانت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس قد زارت مؤخرا كلا من لبنان وإسرائيل في إطار مساع دبلوماسية لخفض التصعيد على الجبهة الشمالية.