قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحر وشعوذة.. سقوط دجال العطارين لقيامه بالنصب على المواطنين
دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا
بشير العدل: رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساى يرسخ مكانتها كدولة رائدة فى الشفافية والنزاهة
اتجاه قوي داخل الزمالك لإقالة فيريرا.. والسوبر المصري الفرصة الأخيرة
وزير الكهرباء عن المتحف الكبير: مصر مازالت تبهر العالم وتصنع التاريخ
أجرأ حوار في حياته.. رونالدو يفجر المفاجآت بدون رقابة مع بيرس مورجان
الدولي للإعلام الرقمي بفرنسا: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد ريادة مصر الحضارية
الكشف عن مُخطط ميسي للإطاحة بــ لابورتا من برشلونة
مطار القاهرة الدولي يتزين بلوحات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير .. صور
آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة
محمد صلاح على أعتاب إنجازين تاريخيين أمام أستون فيلا
أسعار تركيب عدادات المياه في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان يعلن زيادة عدد قوات الجيش في الجنوب إلى 10 آلاف جندي

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
محمود نوفل

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اللبنانيين  ليسوا دعاة حروب، لأنهم جربوها وتعلموا منها العبر، لذلك يريدون إعادة الاستقرار إلى لبنان بدءا من جنوبه.

وقال الرئيس اللبناني في تصريحات له: عدم تجاوب إسرائيل مع الدعوات المستمرة لوقف اعتداءاتها يؤكد أن العدوان لا يزال هو خيارها الأول.

وأضاف عون: الجيش يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني وأن عدد قوات الجيش في الجنوب سيرتفع قبل نهاية العام الحالي إلى 10 آلاف جندي.

ومنذ قليل؛ أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون طلب من وزير خارجية ألمانيا الضغط على إسرائيل للتقيد باتفاف وقف الأعمال العدائية.

وأكد الرئيس اللبناني للوزير الألماني على خيار التفاوض لاسترجاع حقوقنا، لكن الطرف الآخر قابلنا بمزيد من الاعتداءات بحسب البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية.

وقال الرئيس اللبناني: مستعدون للتفاوض من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لكن المفاوضات لا تكون من جهة واحدة.

وختم الرئيس اللبناني قائلا: المفاوضات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي تحتاج إلى إرادة متبادلة وهذا غير متوفر بعد.

ومن جانبها؛ دعت وزارة الخارجية اللبنانية الجمهورية الألمانية إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من أراضينا.

وأكدت الوزارة على أن الحل الدبلوماسي لا العسكري هو وحده الكفيل بتحقيق الاستقرار وتثبيت الهدوء في الجنوب.

الجيش اللبناني جوزاف عون جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي وزير خارجية ألمانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

ترشيحاتنا

واقعة طنطا

الابن العاق في طنطا.. ينهي حياة والده أثناء نومه بسبب المال

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

بالصور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد