برلمانية: الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تنمية تضع الإنسان في المقدمة

صرحت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بأن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي خلال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية على تحقيق مصر "قفزة نوعية في مسار التنمية رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية" يعكس قدرة الدولة المصرية على تحويل الأزمات إلى فرص للنهوض والبناء.

وأوضحت سليم في تصريحات خاصة أن ما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية يؤكد أن مصر تبنت نهج تنموي متكامل يقوم على الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب، في وقت كانت فيه دول أخرى تعاني من آثار الأزمات العالمية.

وأكدت سليم أن ما تشهده مصر من تحولات في برامج الدعم والتحول من الرعاية إلى التمكين يمثل تطور نوعي في فكر الدولة التنموي، ويعكس إيمان القيادة السياسية بضرورة بناء الإنسان قبل أي شيء.

وأضافت أن نجاح مصر في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي رغم الضغوط الدولية هو دليل على متانة السياسات التي وضعتها الحكومة، ونجاحها في صياغة نموذج تنموي يوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات النمو الاقتصادي.