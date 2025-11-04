قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانية: الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تنمية تضع الإنسان في المقدمة

النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم
محمد الشعراوي

صرحت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بأن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي خلال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية على تحقيق مصر "قفزة نوعية في مسار التنمية رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية" يعكس قدرة الدولة المصرية على تحويل الأزمات إلى فرص للنهوض والبناء.

وأوضحت سليم في تصريحات خاصة أن ما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية يؤكد أن مصر تبنت نهج تنموي متكامل يقوم على الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب، في وقت كانت فيه دول أخرى تعاني من آثار الأزمات العالمية.

وأكدت سليم أن ما تشهده مصر من تحولات في برامج الدعم والتحول من الرعاية إلى التمكين يمثل تطور نوعي في فكر الدولة التنموي، ويعكس إيمان القيادة السياسية بضرورة بناء الإنسان قبل أي شيء.

وأضافت أن نجاح مصر في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي رغم الضغوط الدولية هو دليل على متانة السياسات التي وضعتها الحكومة، ونجاحها في صياغة نموذج تنموي يوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات النمو الاقتصادي.

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور
طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه
ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

