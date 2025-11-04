قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

دموع الفرحة.. قرعة الحج تختار 366 فائزا في الإسماعيلية

الإسماعيلية انجي هيبة

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج للعام الهجري ١٤٤٧ والعام الميلادي ٢٠٢٦، والتي نظمتها مديرية أمن الإسماعيلية بمدرسة تكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية. 



وذلك بحضور المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء محمود توفيق مساعد مدير الأمن للشؤون المالية والإدارية، اللواء خالد الغندور مفتش الداخلية، العقيد عمر محمد حازم ممثل الإدارة العامة للشؤون الإدارية، الشيخ عبد الخالق عطيفي مدير عام مديرية أوقاف الإسماعيلية، أيمن موسى مدير عام مديرية التربية والتعليم ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

استهلت مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها فضيلة الشيخ سامي علي أيوب من علماء مديرية أوقاف الإسماعيلية.

تلا ذلك ابتهالات للمبتهل الشيح محمود عوض الله، ثم كلمة مديرية الأوقاف بالإسماعيلية والتي ألقاها فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، وتحدث خلالها عن فريضة الحج وفضلها. 

ثم تم تنفيذ إجراءات القرعة بحضور المتقدمين للحج هذا العام، والبالغ عددهم ١١٨٦ على مستوى المحافظة والمراكز والمدن التابعة لها؛ وذلك لاختيار عدد ٣٦٦ حاجًا وحاجةً ممن تم اعتمادهم لأداء فريضة الحج لهذا العام، منهم عدد ٤ تأشيرات مخصصة لأكبر المتقدمين سنًا للقرعة بالتزكية. 

وخلال مراسم إجراء القرعة تم الإعلان عن أسماء جميع الفائزين وبلغ عددهم ٣٦٦ متقدم، كما تم الإعلان عن أسماء عدد ١٨٣ من الأسماء الاحتياطية، والتي تعادل نسبة ٥٠٪ من إجمالي عدد التأشيرات المخصصة للمحافظة.

وهنأ المحافظ ومدير الأمن جميع الفائزين برحلة الحج هذا العام، متمنين لهم جميعًا الحج المبرور، والذنب المغفور، والعَود الحميد، ومناشدين جميع الفائزين بالدعاء لمصر أن يحفظها الله دائمًا، ومزيدًا من التوفيق في المرات القادمة لمن لم ينالوا الفوز بالاختيار في قرعة هذا العام، مؤكدين أنه سوف يتم متابعة جميع أفراد بعثة الحج لهذا العام، من لحظة سفرهم حتى عودتهم للوطن بإذن الله، والعمل على توفير وتأمين كافة سبل الراحة لأعضاء بعثة الإسماعيلية.

وجديرًا بالذكر، أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن تلقي طلبات الحج للعام الهجري ١٤٤٧ والعام الميلادي ٢٠٢٦ وذلك عبر موقعها الإلكتروني خلال الفترة من ١٢ حتى ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا داخل مركز التنسيق الأمريكي في كريات جات

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: المنطقة تواجه ظروفا استثنائية شديدة التعقيد

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي

بحثا أوضاع القطاع.. وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

الشرقية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة "إزرع" لدعم صغار المزارعين

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

