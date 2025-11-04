قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد 3 دقائق.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتتح أهدافه في كأس العالم للناشئين |فيديو
تأجيل محاكمة 87 متهما بـ داعش سيناء 3 لمرافعة النيابة العامة
تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع
تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق واستقرار نسبي لحركة البيع
مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1585 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال المختلفة
إقبال جماهيري واسع في اليوم الأول لافتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
تأجيل محاكمة أنس غزلان و61 آخرين بـ "اللجان الاقتصادية" لجماعة الإخوان الإرهابية
حكم إظهار المحجبة جزءا من شعرها وهل يجوز المسح فوق الحجاب عند الوضوء؟
حماس تعلن عثورها على جثة إسرائيلي بالشجاعية
تأجيل محاكمة 124 متهما بالانضمام لخلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان
طلاب الدراسات العليا بإعلام القاهرة يبتكرون تطبيقا إلكترونيا للسياحة في مصر

محمد إبراهيم

في إطار احتفالات مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير، ابتكر طلاب الدراسات العليا بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام – جامعة القاهرة، فكرة تطبيق إلكتروني جديد تحت اسم "Kimit"، يهدف إلى دعم وتنشيط السياحة المصرية.

ويُعد تطبيق "Kimit" منصة ذكية تجمع بين جميع وسائل المواصلات العامة والخاصة في مصر، بالإضافة إلى تقديم دليل شامل لأهم المعالم والأماكن السياحية والأثرية، بما يسهل حركة الزوار والسائحين داخل مصر، ويعزز من تجربة السائح المحلي والأجنبي على حد سواء.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ الطلاب لحملة إعلانية متكاملة تم إعدادها ضمن متطلبات الدراسة بقسم العلاقات العامة والإعلان بقطاع الدراسات العليا، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة إيمان حمادة، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بالكلية.

وقال زياد السيد، أحد الطلاب المشاركين في المشروع أن فكرة التطبيق جاءت من الرغبة في تقديم تجربة متكاملة للسائح داخل مصر، بحيث يجد في منصة واحدة كل ما يحتاجه من معلومات عن الأماكن السياحية ووسائل النقل، بطريقة عصرية وسهلة الاستخدام، تعكس الوجه الحضاري لمصر.

وشارك في تنفيذ الفكرة كل من أحمد عياد، نرمين فايق، وأحمد حمدي، إلى جانب زياد السيد، ضمن فريق عمل طلابي حرص على الدمج بين الإبداع والتخطيط العلمي المدروس، ليكون المشروع نموذجًا للتطبيقات الإعلامية الحديثة الداعمة للاقتصاد والسياحة الوطنية.

وأعرب فريق العمل من طلاب الدراسات العليا عن أملهم في أن تتبنى وزارات السياحة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات المعنية بالدولة فكرة تطبيق "Kimit"، لما لها من دور كبير في دعم التحول الرقمي لقطاع السياحة وتعزيز صورة مصر كوجهة عالمية تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة.

وأكد الطلاب أن تنفيذ المشروع على أرض الواقع سيمثل خطوة رائدة نحو دمج التكنولوجيا بالترويج السياحي، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وجعل التجربة السياحية في مصر أكثر ذكاءً وسهولة وجاذبية للسائحين من مختلف دول العالم.

