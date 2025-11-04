طلاب الدراسات العليا بإعلام القاهرة يبتكرون تطبيقا إلكترونيا للسياحة في مصر

في إطار احتفالات مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير، ابتكر طلاب الدراسات العليا بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام – جامعة القاهرة، فكرة تطبيق إلكتروني جديد تحت اسم "Kimit"، يهدف إلى دعم وتنشيط السياحة المصرية.

ويُعد تطبيق "Kimit" منصة ذكية تجمع بين جميع وسائل المواصلات العامة والخاصة في مصر، بالإضافة إلى تقديم دليل شامل لأهم المعالم والأماكن السياحية والأثرية، بما يسهل حركة الزوار والسائحين داخل مصر، ويعزز من تجربة السائح المحلي والأجنبي على حد سواء.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ الطلاب لحملة إعلانية متكاملة تم إعدادها ضمن متطلبات الدراسة بقسم العلاقات العامة والإعلان بقطاع الدراسات العليا، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة إيمان حمادة، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بالكلية.

وقال زياد السيد، أحد الطلاب المشاركين في المشروع أن فكرة التطبيق جاءت من الرغبة في تقديم تجربة متكاملة للسائح داخل مصر، بحيث يجد في منصة واحدة كل ما يحتاجه من معلومات عن الأماكن السياحية ووسائل النقل، بطريقة عصرية وسهلة الاستخدام، تعكس الوجه الحضاري لمصر.

وشارك في تنفيذ الفكرة كل من أحمد عياد، نرمين فايق، وأحمد حمدي، إلى جانب زياد السيد، ضمن فريق عمل طلابي حرص على الدمج بين الإبداع والتخطيط العلمي المدروس، ليكون المشروع نموذجًا للتطبيقات الإعلامية الحديثة الداعمة للاقتصاد والسياحة الوطنية.

وأعرب فريق العمل من طلاب الدراسات العليا عن أملهم في أن تتبنى وزارات السياحة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات المعنية بالدولة فكرة تطبيق "Kimit"، لما لها من دور كبير في دعم التحول الرقمي لقطاع السياحة وتعزيز صورة مصر كوجهة عالمية تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة.

وأكد الطلاب أن تنفيذ المشروع على أرض الواقع سيمثل خطوة رائدة نحو دمج التكنولوجيا بالترويج السياحي، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وجعل التجربة السياحية في مصر أكثر ذكاءً وسهولة وجاذبية للسائحين من مختلف دول العالم.