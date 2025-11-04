خصومة ثأرية.. الإعدام شنقاً لمتهمين بإنهاء حياة عامل بنجع حمادى

قضت محكمة جنايات نجع حمادى شمال قنا، بالإعدام شنقًا بحق متهمين، لاتهامهما بإنهاء حياة عامل والشروع في قتل آخر، في واقعة ثأرية بمركز نجع حمادى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود، وهشام يحيى، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير.

وترجع تفاصيل القضية إلى يوليو 2021، عندما عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة ممدوح رشدي حسين، عامل، مصابًا بطلقات نارية بالقرب من قرية نجع قابول بنجع حمادي، نتج عنها مصرعه.

وتبين من المعلومات الأولية، أن وراء ارتكاب الجريمة خلافات ثأرية بين عائلة المجني عليه وعائلة المتهمين، وأن المتهمين محمد ك.ع وعلاء ح.ع أطلقا أعيرة نارية على المجني عليه أثناء تواجده بالمقابر.

وأُحيلت القضية، برقم 23344 لسنة 2021 جنايات نجع حمادي وقيدت برقم 3680 لسنة 2021 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا بعد ورود الرأي الشرعي من فضيلة المفتى.