أول تعليق من «ريبييرو» بعد تعادل الأهلي مع مودرن سبورت
إعلامي: حامد حمدان سينضم للزمالك.. وتوفيق محمد إلى الأهلي في يناير
انقلاب داخلي بالمحكمة الجنائية.. خطة سرية لحماية قادة إسرائيل من المُحاكمة
ما هي الحقوق المشتركة بين الزوجين لينعما بحياة مستقرة وهادئة؟.. اعرفها
اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة
استهداف مُدبّر .. القصة الكاملة لاختراق باحثين إسرائيليين لـ شات جي بي تي
لا أحد يملك الحقيقة .. يسري الفخراني يكشف عن حالة أنغام الصحية
بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور
أداء ضعيف .. عماد متعب ينتقد أداء الأهلي بعد التعادل مع مودرن سبورت
هل قيام الليل يعوّض الصلاة الفائتة؟.. انتبه خطأ شائع يقع فيه كثيرون
برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات اعرف الأوراق المطلوبة
7.2 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال مايو 2025.. الأجهزة الكهربائية في المقدمة
بالصور

هذا ما لا ترغب تويوتا في أن تراه داخل سيارة هايلكس القادمة.. تسريب

تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس
عزة عاطف

مع اقتراب موعد إطلاق الجيل الجديد، كشفت صور براءات اختراع مسربة عن عملية تجديد شاملة لشاحنة تويوتا هايلكس. 

بفضل التصميم الخارجي المعاد صياغته والمقصورة الداخلية المحدثة بالكامل، تبدو البيك أب الشهيرة جاهزة لمنافسة فورد رينجر بقوة.

بعد تصدرها قوائم المبيعات العالمية لسنوات، تحصل هايلكس أخيرًا على ترقية كبيرة. 

الجيل الحالي، الذي طُرح قبل أكثر من عشر سنوات، ورغم حفاظه على الصدارة في الأسواق التي تباع فيها، بدأ يظهر عليه أثر العمر، مما جعل هذا التغيير ضرورة للحفاظ على مكانتها.

 

تغييرات في التصميم الخارجي لسيارة تويوتا هايلكس

كما في الطراز الحالي، ستحتفظ هايلكس الجيل التاسع بأقواس عجلات مربعة في الأمام والخلف، مع إضافة ميزة جديدة وهي عتبة صغيرة مدمجة في جانب المصد الخلفي لتسهيل تحميل الأغراض، إلى جانب مصابيح خلفية معاد تصميمها بالكامل.

رصدت في وقت سابق نسخ أولية تحت تمويه كثيف، ما دفع فنانين لتخيل مظهرها النهائي. لكن صور براءات الاختراع التي نشرها حساب cars_secrets على إنستغرام أكدت ملامح التصميم القادمة، مثل الواجهة الأمامية الجديدة كليًا، المصابيح الأمامية الأنحف، والمصد المعدل.

ستحصل هايلكس 2026 على لوحة عدادات رقمية وتصميم داخلي أكثر تسطحًا وضخامة مقارنة بالجيل الحالي الذي يغلب عليه الطابع المنحني.

كما سيتضمن التصميم الجديد نفق ناقل حركة معاد صياغته مع ذراع اختيار ووحدة تحكم حديثة، ما يعكس توجهًا نحو المزيد من العملية والراحة للسائق والركاب.

