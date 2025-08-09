إغلاق محطة مترو شبرا الخيمة بسبب حريق في محيطها

أغلقت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم السبت 9 أغسطس 2025، محطة شبرا الخيمة بالخط الثاني بشكل مؤقت؛ عقب اندلاع حريق ضخم في محال تجارية بمنطقة المؤسسة الملاصقة للمحطة.

وأوضحت الشركة، أنه تم تشغيل حركة القطارات جزئيًا بين محطتي المنيب والخلفاوي، مع تشغيل خط مفرد بين محطتي الخلفاوي وكلية الزراعة بالتناوب، وذلك كإجراء احترازي لضمان سلامة الركاب والمرافق.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، فيما أكدت الشركة أن إعادة فتح المحطة ستتم فور التأكد من زوال أي مخاطر على التشغيل.

وتُعد محطة شبرا الخيمة المحطة النهائية للخط الثاني لمترو الأنفاق، وتشهد كثافة ركاب عالية كونها تربط شمال القاهرة بمحافظتي القليوبية والجيزة.