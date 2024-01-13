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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بصمة في المخ .. سر الحب من أول نظرة

صدى البلد

الإعجاب والحب والميول للتعامل مع شخص دون آخر تتحكم فيها العديد من العوامل، ولكن هناك عاملا لم ندرِ عنه شيئا ولا نتدخل فيه على الإطلاق، فقد كشف الخبراء أن الرغبة لها بصمة بيولوجية تجعلنا نتوق لأشخاص معينين أكثر من غيرهم.

أظهرت دراسة جديدة أن بعض الأشخاص يمكن أن يتركوا بصمة كيميائية فريدة في أدمغتنا، وهو ما يدفع البشر إلى الحفاظ على العلاقات مع مرور الوقت، بحسب ما نشرت صحيفة  "ديلي ميل" البريطانية.

كما أن الوقت يشفي كل الجروح حقًا، حيث وجد هؤلاء الباحثون أيضًا أن هذه البصمة الكيميائية نفسها تتلاشى عندما تتوقف عن الاتصال بمن تحب بمرور الوقت، ويعتقد الباحثون أن الدوبامين المنطلق في الدماغ عند التوجه للقاء شخص مهم يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على الرغبة حية.

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وقالت زوي دونالدسون، الأستاذة المساعدة من جامعة كولورادو بولدر: "ما وجدناه، في الأساس، هو التوقيع البيولوجي للرغبة الذي يساعدنا على تفسير سبب رغبتنا في أن نكون مع بعض الأشخاص أكثر من الآخرين".

وأوضح دونالدسون، المؤلف المشارك في الدراسة الجديدة: "كبشر، يتم تعريف عالمنا الاجتماعي بأكمله بشكل أساسي من خلال درجات مختلفة من الرغبة الانتقائية في التفاعل مع أشخاص مختلفين، سواء كان شريكك الرومانسي أو أصدقائك المقربين".

ويضيف :"يشير هذا البحث إلى أن بعض الأشخاص يتركون بصمة كيميائية فريدة على دماغنا تدفعنا إلى الحفاظ على هذه الروابط مع مرور الوقت".

للحصول على نتائجهم، استخدم الفريق تقنية التصوير العصبي على فئران الحقل أثناء محاولتهم الوصول إلى شركائهم، وتم اختيار هذه القوارض الغامضة نظرًا لكونها من بين ثلاثة إلى خمسة بالمائة من الثدييات التي تشكل روابط زوجية أحادية الزوجة.

تم تنفيذ السيناريوهات حيث كان على فأر الحقل أن يحاول الوصول إلى شريكه الذي كان موجودًا في غرفة منفصلة، وفي كل مرة يكتشف المستشعر طفرة من الدوبامين، فإنه يضيء، ووصفت طالبة الدراسات العليا "آن بيرس" أنه عندما تم لم شمل الزوجين، أضاء مثل الهذيان واستمرت الحفلة وهم يتعانقون ويشمون بعضهم البعض.

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وأشارت  بيرس إلى أن "هذا يشير إلى أن الدوبامين ليس مهمًا فقط لتحفيزنا على البحث عن شريكنا، ولكن هناك في الواقع المزيد من الدوبامين الذي يتدفق عبر مركز المكافأة لدينا عندما نكون مع شريكنا مقارنة عندما نكون مع شخص غريب".

واكتشف الباحثون أيضًا أن هناك أملًا لمنكسري القلب، حيث أنه بعد فترة من الانفصال، يستعد الدماغ لتكوين رابطة جديدة، لقد اختفت الرغبة في أدمغتهم، ولم يكن من الممكن تمييز شريكهم السابق عن أي فأر آخر على المستوى الهرموني.

قال الدكتور دونالدسون: "نحن نفكر في هذا كنوع من إعادة ضبط الدماغ الذي يسمح للحيوان بالمضي قدمًا وربما تكوين رابطة جديدة، قد تكون هذه أخبارًا جيدة للبشر الذين مروا بانفصال مؤلم، أو حتى فقدوا زوجًا، مما يشير إلى أن الدماغ لديه آلية متأصلة لحمايتنا من الحب الذي لا نهاية له بلا مقابل".

ويأمل الفريق أن يتمكنوا من استكشاف هذا البحث بشكل أكبر ومعرفة مدى جودة ترجمة النتائج إلى البشر، ووفقا للدكتورة دونالدسون، يأمل فريقها أنه "من خلال فهم كيف تبدو الروابط الصحية داخل الدماغ، يمكننا البدء في تحديد علاجات جديدة لمساعدة العديد من الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية تؤثر على عالمهم الاجتماعي".

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