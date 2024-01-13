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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

«العازب الأكثر تألقًا في آسيا»

أفراح وليالي ملاح.. أضخم زفاف ملكي يستمر لـ 10 أيام |اعرف التفاصيل

صدى البلد

في حدث فخم يستمر لمدة 10 أيام، تزوج أمير بروناي عبد المتين، المعروف باسم "العازب الأكثر تألقًا في آسيا"، من خطيبته داخل مسجد السلطان عمر علي سيف الدين ذي القبة الذهبية في عاصمة البلاد، بندر سيري بيغاوان.


 

وأقيم الحفل الرسمي الذي أعقب حفل الزفاف الفخم يوم الخميس، حيث تم رسميًا عقد قران الأمير متين وأنيشا روزناه عيسى كاليبيتش البالغة من العمر 29 عامًا والتي تنتمي إلى عائلة غير ملكية، وسينتهي حفل الزفاف الملكي الفخم في 16 يناير.


 

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الأمير البالغ من العمر 32 عامًا معروف ببراعته في لعبة البولو، وهو أيضًا طيار مروحية مُدرب وغالبًا ما يطلق عليه "المثير" ، كما أنه يمتلك اكثر 2.5 مليون متابع على Instagram.


 

تبلغ ثروة العائلة المالكة في بروناي حوالي 28 مليار دولار، مما يجعل والد الأمير متين، السلطان حسن البلقية، أحد أغنى أفراد العائلة المالكة في العالم.


 

ومن غير المرجح أن يتولى الأمير متين العرش، كونه السادس في الترتيب، ومع ذلك فإن المتابعين الضخمين على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مظهره المتألق جعله واحدًا من أبرز أعضاء العائلة المالكة.


 

زوجة متين، عيسى كالبيك، هي حفيدة المستشار الخاص للسلطان والرئيس المؤسس لشركة طيران بروناي الملكية.

كما  يقال إن  وأنيشا كالبيك تدير علامة تجارية للأزياء تسمى Silk Collective، وبحسب ما ورد كان الأمير متين وانيشا يتواعدان لسنوات قبل إعلان خطوبتهما العام الماضي في أكتوبر.

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تصل الاحتفالات بالزفاف الملكي إلى ذروتها يوم الأحد بحفل متألق في القصر المؤلف من 1788 غرفة وموكب متقن.

ومن المتوقع أن تشمل قائمة الضيوف الملوك والزعماء السياسيين الدوليين.

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