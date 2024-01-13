مساحة أمريكا تزداد جزءًا يعادل ضعف حجم إسبانيا.. ما القصة؟

نمت مساحة أمريكا بهدوء، بمقدار 386 ألف ميل مربع، الشهر الماضي، أي ما يقرب من ضعف مساحة إسبانيا، بما يشير إلى أن للجغرافيا حسابات أخرى.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية (DOS) المناطق البحرية المغمورة في ست مناطق، أو الجرف القاري الممتد (ECS)، إلى إجمالي مساحة اليابسة، مما سمح للبلاد بالمطالبة بالمزيد من أراضي قاع المحيط المحيطة.

وشملت المناطق السبع القطب الشمالي، والمحيط الأطلسي (الساحل الشرقي)، وبحر بيرينغ، والمحيط الهادئ (الساحل الغربي)، وجزر ماريانا، ومنطقتين في خليج المكسيك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الخارجية إن الولايات المتحدة غيرت الإحداثيات الجغرافية التي تحدد الحدود الخارجية للجرف القاري في مناطق تتجاوز 200 ميل بحري من الساحل، فأكبر منطقة من ECS الأمريكية تقع في القطب الشمالي، في حين أن جميع مناطق ECS تمتد حوالي ضعف مساحة كاليفورنيا.

وقال مركز ويلسون البحثي، ومقره واشنطن العاصمة، إن الإعلان له آثار مهمة على تأمين الحقوق الإقليمية للولايات المتحدة في القطب الشمالي.

تمتد منطقة ECS في القطب الشمالي شمالًا لمسافة 350 ميلًا بحريًا (في الشرق) وأكثر من 680 ميلًا بحريًا (في الغرب) من خطوط الأساس البحرية الإقليمية للولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن هذا التحول لا يتعارض مع اتفاق عام 1990 مع روسيا بشأن الحدود البحرية التي تمر عبر مضيق بيرينج،

ووفقًا لمركز ويلسون:" ليست هناك حاجة لمفاوضات مستقبلية مع روسيا لأن كل دولة قد حددت الحد الخارجي لجرفها القاري بما يتوافق مع الحدود المحددة عام 1990 في الاتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بشأن الحدود البحرية"، والذي تم تطبيقه مؤقتًا بالاتفاق بين البلدين".

وأشار مدير مشروع وزارة الخارجية، بريان فان باي، إلى أنه من المحتمل أن يكون لدى كندا مطالبة متداخلة، والتي يمكن التفاوض بشأنها في المستقبل، وقالت وزارة الخارجية إن المطالبة بالجرف القاري الممتد تم تقديمها وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

ولم يصدق مجلس الشيوخ الأميركي قط على هذه المعاهدة، ولكن بعد مرور 40 عاماً، أعلنت الحكومة حدود الجرف القاري، وقادت DOS جهود ECS من خلال فريق عمل ECS بالولايات المتحدة، وهي هيئة مشتركة بين الوكالات تابعة للحكومة الأمريكية تتألف من 14 وكالة.

وقالت DOS في بيان لها: "إن الجرف القاري هو امتداد للأراضي البرية لدولة ما تحت البحر، مثل الدول الأخرى، تتمتع الولايات المتحدة بحقوق بموجب القانون الدولي للحفاظ على وإدارة الموارد والموائل الحيوية في منطقة ECS وفي إطارها".

فقد يتطلب تحديد الحدود الخارجية لـ ECS بيانات عن عمق قاع البحر وباطن الأرض وشكلها وخصائصها الجيوفيزيائية.