اكتشاف هيكل ضخم يغير مفهومنا عن حقيقة الكون .. تفاصيل

يضيف الاكتشاف الأخير لبنية ضخمة جدًا تسمى الحلقة الكبيرة دليلاً جديداً إلى الأدلة المتزايدة التي تتحدى ما نعرفه عن الكون.

حيث اكتشف العلماء هيكلًا ضخمًا للغاية في الكون البعيد، مما يثير التساؤلات بشأن فهمنا للكون، بحسب ما نشر موقع"يورو نيوز".

"الحلقة الكبيرة في السماء" المكتشفة حديثًا هي ثاني هيكل كبير جدًا حددته أليكسيا لوبيز، طالبة دكتوراه في جامعة سنترال لانكشاير في المملكة المتحدة.





ويقع هذا الهيكل على بعد 9.2 مليار سنة ضوئية من الأرض ويبلغ قطره 1.3 مليار سنة ضوئية، ويقع أيضًا في نفس الحي الذي يقع فيه "القوس العملاق في السماء" الضخم للغاية، والذي اكتشفه لوبيز قبل عامين.

وقال لوبيز في بيان: "ليس من السهل تفسير أي من هذين الهيكلين الفائقي الضخامة في فهمنا الحالي للكون".





وقد تم عرض النتائج التي توصلت إليها في الاجتماع 243 للجمعية الفلكية الأمريكية في 10 يناير، ويقول علماء الفلك إنه يتحدى المبدأ الكوني الذي يدعم فهمنا الحالي للكون.

