بيان عاجل من الجيش الأمريكي بعد الضربات الأخيرة على اليمن

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، بيانًا عاجلاً كشفت فيه تفاصيل الضربات الجوية الأخيرة التي استهدفت مواقع لجماعة الحوثي في عدة محافظات يمنية.

وقالت القيادة المركزية في بيانها: "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات على 14 صاروخًا لجماعة الحوثي المدعومة من إيران تم تحميلها لإطلاقها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضاف البيان أن هذه الصواريخ "مثلت تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، وكان من الممكن إطلاقها في أي وقت".

وتابع البيان: "ستؤدي هذه الضربات، بجانب الإجراءات الأخرى التي اتخذناها، إلى إضعاف قدرات الحوثيين على مواصلة هجماتهم المتهورة على الشحن الدولي والتجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن".

الثلاثاء، أعلنت القوات الأمريكية قصف مواقع تابعة للحوثيين في اليمن بينما قال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي يوافق مبدئيا على تشكيل مهمة عسكرية لردع الحوثيين في البحر الأحمر.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن بلاده تعمل على التصدي "لعدوان الحوثيين" في البحر الأحمر.

وأكد سوليفان الثلاثاء خلال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، أن الولايات المتحدة تسعى إلى خفض التصعيد ووقف توسع النزاع في الشرق الأوسط، رغم ضرباتها على الحوثيين في اليمن.