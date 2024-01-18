عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الحكمة من تعدد أسماء يوم القيامة في القرآن

صدى البلد

الحياة الدنيا هي دار ممر لا دار مقر وهي مرحلة مؤقتة يتزود منها الإنسان المؤمن بالأعمال الصالحة استعداداً لليوم الذي يُجزى فيه كل إنسان بما سعى وهو يوم القيامة ونجد أن الله عزوجل ذكر هذا اليوم في القرآن الكريم في آياتٍ كثيرة وبأسماء متنوعة وقد قيل إن أسماء يوم القيامة بلغ مئات الأسماء على رأي بعض المفسرين.

أسماء يوم القيامة

السر في تعدد أسماء يوم القيامة، أن كل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه، فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة ووصفها بأوصاف كثيرة، تنويها بشأنها وتنبيها للعباد ليخافوا منه؛ وجميع أسمائها تدل على عظم شأنها وشدة هولها وما يلقاه الناس فيه من الشدائد والأهوال.

فسماه الله عز وجل باليوم الآخر؛ لأنه بعد الدنيا وليس بعده يوم غيره، وسماه يوم القيامة؛ لقيام الناس فيه لربهم، وسماه الواقعة والحاقة والقارعة والراجفة والصاخة والآزفة والفزع الأكبر ويوم الحساب ويوم الدين والوعد الحق، وسمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا، وله أسماء كثيرة في القرآن.

القرآن الكريم، تحدث عن اليوم الآخر، وأوصافه وأحوال الناس فيه، في آيات كثيرة، وسماه بأسماء عديدة، كل اسم منها له دلالته ، وله دلالة خاصة تعكس جانبا من أوصافه وأحداثه وأهواله، فهو يوم البعث ويوم النشور، ويوم الدين، ويوم الحساب، ويوم الجزاء، ويوم التغابن ، ويوم الخلود، إلى غيرها من الأسماء التي ذكرت في القرآن الكريم.

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي.. أزهري يحسم حقيقة وقوع التنبؤ بالأحداث

بطلان الصلاة 40 يوما لمن قرأ حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الإفتاء تحسم الجدل

سبب كثرة أسماء يوم القيامة

لا شك أن كثرة الأسماء، تدل على شرف المسمى وعظم شأنه وبيان منزلته، ومن أبرز هذه الأسماء وأشهرها ، هو لفظ يوم القيامة، حيث ورد سبعين مرة، وبه سميت سورة من سور القرآن الكريم، بدأها الله تعالى بقوله "لا أقسم بيوم القيامة".

معنى يوم القيامة
معنى يوم القيامة، هو اليوم الذي يقوم الناس فيه من قبورهم للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يقول الله تعالى في معرض حديثه عن المطففين للكيل ( أَلا يَظُنُّ أولئك أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ . لِيَوْمٍ عَظِيمٍ . يَوْمَ يَقُومُ الناس لِرَبِّ العالمين ).

أسماء يوم القيامة معنى يوم القيامة سبب كثرة أسماء يوم القيامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

محكوم عليها بالسجن 63 سنة.. القبض على صاحبة مجموعة مطاعم شهيرة

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

فرج عامر يكشف مفاجأة لجمهور النادي الأهلي

ترشيحاتنا

وظائف وزارة النقل 2024.. 101 وظيفة شاغرة في هيئة الأنفاق

مدرب تنزانيا يفتح النار على منتخب المغرب باتهامات خطيرة .. تفاصيل

إنذار خاطئ.. الجيش الإسرائيلي يكشف حقيقة إطلاق صواريخ فوق إيلات بالبحر الأحمر

روسيا: الغرب يدرك أن «زيلينسكي» يخرج عن نطاق السيطرة وأصبح مضطربًا

برلمانية: ارتفاع سعر الدولار السبب الرئيسي وراء نقص الأدوية

أول تصريح بعد خروجه من المستشفى|أهم المعلومات عن أزمة بيومي فؤاد الصحية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تصريح بعد خروجه من المستشفى|أهم المعلومات عن أزمة بيومي فؤاد الصحية

جنازة بالطبلة والمزمار| تشييع جثمان والد الفنان قصى خولي |شاهد

رام الله.. نجمة "حالة خاصة" تثير جدلًا بجمالها الساحر | صور

فيلم رحلة 404.. تغيير اسم القاهرة مكة وطرح الأفيش وهذا موعد عرضه

فيديو

مفاجأة بعيار 21 | هل يتوقف الذهب عن الصعود ؟! ..فيديو

تسخير للجن.. دعاء فاروق تفجر مفاجأة حول التنبؤ بطلاق ياسمين عبد العزيز

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ