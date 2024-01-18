الحكمة من تعدد أسماء يوم القيامة في القرآن

الحياة الدنيا هي دار ممر لا دار مقر وهي مرحلة مؤقتة يتزود منها الإنسان المؤمن بالأعمال الصالحة استعداداً لليوم الذي يُجزى فيه كل إنسان بما سعى وهو يوم القيامة ونجد أن الله عزوجل ذكر هذا اليوم في القرآن الكريم في آياتٍ كثيرة وبأسماء متنوعة وقد قيل إن أسماء يوم القيامة بلغ مئات الأسماء على رأي بعض المفسرين.

أسماء يوم القيامة

السر في تعدد أسماء يوم القيامة، أن كل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه، فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة ووصفها بأوصاف كثيرة، تنويها بشأنها وتنبيها للعباد ليخافوا منه؛ وجميع أسمائها تدل على عظم شأنها وشدة هولها وما يلقاه الناس فيه من الشدائد والأهوال.

فسماه الله عز وجل باليوم الآخر؛ لأنه بعد الدنيا وليس بعده يوم غيره، وسماه يوم القيامة؛ لقيام الناس فيه لربهم، وسماه الواقعة والحاقة والقارعة والراجفة والصاخة والآزفة والفزع الأكبر ويوم الحساب ويوم الدين والوعد الحق، وسمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا، وله أسماء كثيرة في القرآن.

القرآن الكريم، تحدث عن اليوم الآخر، وأوصافه وأحوال الناس فيه، في آيات كثيرة، وسماه بأسماء عديدة، كل اسم منها له دلالته ، وله دلالة خاصة تعكس جانبا من أوصافه وأحداثه وأهواله، فهو يوم البعث ويوم النشور، ويوم الدين، ويوم الحساب، ويوم الجزاء، ويوم التغابن ، ويوم الخلود، إلى غيرها من الأسماء التي ذكرت في القرآن الكريم.

سبب كثرة أسماء يوم القيامة

لا شك أن كثرة الأسماء، تدل على شرف المسمى وعظم شأنه وبيان منزلته، ومن أبرز هذه الأسماء وأشهرها ، هو لفظ يوم القيامة، حيث ورد سبعين مرة، وبه سميت سورة من سور القرآن الكريم، بدأها الله تعالى بقوله "لا أقسم بيوم القيامة".

معنى يوم القيامة

معنى يوم القيامة، هو اليوم الذي يقوم الناس فيه من قبورهم للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يقول الله تعالى في معرض حديثه عن المطففين للكيل ( أَلا يَظُنُّ أولئك أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ . لِيَوْمٍ عَظِيمٍ . يَوْمَ يَقُومُ الناس لِرَبِّ العالمين ).