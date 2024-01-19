عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مايسة عطوة: توجيه الرئيس بحزمة حماية اجتماعية يدعم احتياجات الأسرة المعيشية

صدى البلد

أكدت النائبة مايسة عطوه عضو لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، أن التوجيهات الهامة السريعة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة المالية، بإعداد وصرف حزم اجتماعية جديدة للمواطنين، تتضمن زيادة في المعاشات والأجور لمختلف العاملين في الدولة، لمساعدتهم في تحمل أعباء الحياة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك تؤكد حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطن.

وأوضحت أن القرارات تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، ودعم ومساندة المواطن البسيط في مواجهة موجات التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد.

وأضافت النائبة مايسة عطوة، أن الدولة المصرية حريصة على الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتقدم مبادرات مجتمعية كنوعٍ من أنواع الحماية الاجتماعية بمساندة المجتمع المدني وتعاون مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، بالتوازي مع التدابير الحكومية التي تُقرها القيادة السياسية والوزارات المعنية كزيادة الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى والمبادرات الرئاسية ومعاض السلع التي تواجه الاحتكار وتحد من زيادة الأسعار  وترفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكدت "عضو مجلس النواب"، أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي وزارة المالية ستسهم بشكل كبير في دعم احتياجات الأسرة المصرية المعيشية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمفهوم الحقيقي للعدالة الاجتماعية كونها تراعي كافة شرائح المجتمع وتسعى لموائمة الأجور مع طبيعة المتغيرات الراهنة، وتلبية احتياجات المواطنين، وإحداث نقلة نوعية للفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن استكمال ما بدأته الدولة من مشروعات تنموية فى كل القطاعات، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

وتأتى تلك الحزمة من الإجراءات الإجتماعية تأتي لمواجهة الآثار الاقتصادية العالمية وتخفيف حدة الضغوطات على المواطنين، وتصرف زيادة المعاشات والأجور 2024 للفئات الأكثر احتياجًا، حيث تشمل الزيادة الجديدة أصحاب معاشات تكافل وكرامة، بهدف تحسين الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي وذلك قبل شهر رمضان المبارك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

معيط: برنامج «الطروحات» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

بعد القبض على إمبراطور الذهب.. مفاجأة سعيدة للمصريين

سيد عبد الحفيظ: كنت أتمنى مشاركة هذا اللاعب بدلا من محمد صلاح

عيار21 يكسر حاجز 3500 جنيه.. مفاجأة فى أسعار الذهب تحدث لأول مرة

أحمد شوبير يكشف حقيقة غياب محمد صلاح عن المنتخب

ترشيحاتنا

تويوتا كورولا "الجمل" 2003 أوتوماتيك .. للبيع بهذا السعر

تحرك قانوني عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. تفاصيل

الكرملين يكشف عن حقيقة احتمال إحياء صفقة الحبوب في البحر الأسود

حكم العمل في السمسرة .. المفتي يحدد الضوابط الشرعية

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية والخاصة.. التفاصيل كاملة

علامة على المعذبين في النار.. وسمة للمنافقين بالقرآن .. احذر مصابها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 52 .. إطلالات أثارت الجدل لـ أنغام |شاهد

طريقة عمل العيش البلدي بأسهل الخطوات

تعاطف وتفهم | رجال هذه الأبراج الأفضل في الزواج

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

فيديو

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ