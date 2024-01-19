وصفات طبيعية وطرق طبية.. اليك علاج تجاعيد اليد

تجاعيد اليد من المشكلات الشائعة بين النساء والفتيات ولكنها تجعلهن أقل جمالا جاذبية.. فكيف يمكن حلها .

وفقا لما جاء في موقع بولد سكاى هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها علاج تجاعيد اليد متنوعة بين وصفات طبيعية وجلسات طبية.

الطرق الطبيعية

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في علاج تجاعيد اليد، منها:

زيت الزيتون:

يعتبر زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالبشرة وعلاج تجاعيد اليد، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية البشرة من التلف ويمكن استخدام زيت الزيتون عن طريق تدليك اليد به لمدة 15-20 دقيقة يوميًا.

عصير الليمون:

يحتوي عصير الليمون على خصائص طبيعية مضادة للتجاعيد، حيث يساعد في تفتيح البشرة وشد الترهلات.

يمكن استخدام عصير الليمون عن طريق خلطه مع كمية متساوية من العسل، ثم وضع الخليط على اليد وتركه لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله بالماء.

البيض:

يحتوي البيض على البروتينات التي تساعد في ترطيب البشرة وشد الترهلات.

يمكن استخدام البيض عن طريق خفق بياض البيض جيدًا، ثم وضعه على اليد وتركه لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله بالماء.

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الطرق الطبية

علاج تجاعيد اليد بالطرق الطبية

حقن البوتوكس: تساعد حقن البوتوكس في منع انقباض العضلات، مما يؤدي إلى تقليل ظهور تجاعيد اليد.

حقن الفيلر: تساعد حقن الفيلر في ملء التجاعيد، مما يؤدي إلى إخفاءها.

ليزر فركشنال: يساعد ليزر فركشنال في تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يؤدي إلى شد البشرة وعلاج التجاعيد.