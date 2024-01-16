عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يؤجل الامتحانات؟.. الجديري المائي يسبب مضاعفات خطيرة.. وهذه حقيقة انتشاره بالمدارس

الجديري المائي
الجديري المائي

أثارت أنباء عودة الجديري المائي بين طلاب المدارس في مصر خلال الأسابيع الماضية حالة من القلق بين أولياء الأمور.

وكان أكبر أسباب القلق من الجديري المائي هو تزامن أنباء انتشاره مع بداية موسم الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الاول.

بسبب طبق محشي .. وفاة أب وابنه في الشرقية | اعرف السبب

طريقة تجميد البطاطس طوال السنة

وتداول بعض رواد السوشيال ميديا شائعات حول تأجيل الامتحانات في الفصل الدراسي الاول أو إلغاءها بسبب انتشار مرض الجديري المائي ولكن وزارة التربية والتعليم نفت هذا الأمر وأكدت على إجراء الامتحانات.

وصرح شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في مداخلة على قناة سي بي سي بأنه في حالة إصابة أحد الطلاب بمرض الجديري المائي سيتم امتحانه في لجنة خاصة أو تأجيل الامتحان لهذا الطالب للفصل الدراسي الثاني، حيث يجيب على أسئلة الترم الاول والثاني.

وللتمكن من الوقاية من مضاعفات الجديري المائي الخطيرة يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة فور ظهوره للوقاية منها.

جدرى
جدرى

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نرصد لكم مضاعفات الجديري المائي..

في معظم الحالات ، يكون الجديري المائي مرضًا خفيفًا ومع ذلك ، يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة ، خاصة عند الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

تشمل المضاعفات المحتملة للجديري المائي ما يلي:

التهاب السحايا: وهو التهاب في الأغشية التي تحيط بالمخ والحبل الشوكي.
التهاب الدماغ: وهو التهاب في الدماغ.
التهاب عضلة القلب: وهو التهاب في عضلة القلب.
التهاب الرئة: وهو التهاب في الرئتين.
عدوى في العين: يمكن أن تسبب فقدان البصر.

الجديري المائي التهاب عضلة القلب التهاب السحايا التهاب في الدماغ التهاب الدماغ التهاب الرئة تأجيل الامتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على فيسبوك : تم الطلاق رسميا بيني وبين أحمد العوضي

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

السلطات المصرية تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد

موضوعات متعلقة

لا تظهر في نفس اليوم .. إليك أعراض الجديري المائي

تقوية جهاز المناعة.. فوائد تناول البرتقال في فصل الشتاء

بعد دخول بيومي فؤاد المستشفى .. انتبه لأعراض مرضه

للحماية من المضاعفات.. أعراض مرض السكري بجميع أنواعه

أعراض غير متوقعة تمكنك من اكتشاف الالتهاب الرئوي بسرعة

تعتيم عن حالته الصحية.. سبب وضع بيومي فؤاد على أجهزة الأكسجين بالمستشفى

احذرها في الشتاء.. أسباب الالتهاب الرئوي

حبة قرنفل تخلصك من الوزن الزائد

ترشيحاتنا

إيران تحذر: عودة الهدوء للمنطقة يتطلب إنهاء الحرب على غزة بشكل عاجل

مصر تفتح ذراعيها لابن غزة| أم الدنيا تداوي جراح وائل الدحدوح.. تفاصيل عملية الإجلاء

تهنئة عيد ميلاد ونبوءة طلاق|تفاصيل الـ16 ساعة الفاصلة في حياة ياسمين عبد العزيز والعوضي

وسائل إعلام إيرانية تنشر فيديو لمقر الموساد في أربيل بعد قصفه| شاهد

سلسلة Redmi Note 13 تغزو السوق.. برخص التراب وكاميرا 200 ميجابكسل ومواصفات خرافية

بيان عاجل من الحوثيين بعد قصف سفينة بالصواريخ في البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غير متوقعة تحمي من السرطان وأخطر الأمراض المزمنة

العين تدمر.. هل تسبب الحسد في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

كلها انتهت بالانفصال.. أعمال فنية تنبأت بمصير علاقة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

هل يؤجل الامتحانات؟.. الجديري المائي يسبب مضاعفات خطيرة.. وهذه حقيقة انتشاره بالمدارس

فيديو

من وفاة نجل جورج وسوف لانفصال العوضي وياسمين.. كيف صدفت توقعات ليلى عبداللطيف

تمنى العمل معها وانفصلوا فجأة.. تفاصيل قصة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بسبب الضرائب.. الفنان عادل إمام يلجأ للقضاء

مرض منتشر بالمدارس وتحرك عاجل من الحكومة | ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ