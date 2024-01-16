هل يؤجل الامتحانات؟.. الجديري المائي يسبب مضاعفات خطيرة.. وهذه حقيقة انتشاره بالمدارس

أثارت أنباء عودة الجديري المائي بين طلاب المدارس في مصر خلال الأسابيع الماضية حالة من القلق بين أولياء الأمور.

وكان أكبر أسباب القلق من الجديري المائي هو تزامن أنباء انتشاره مع بداية موسم الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الاول.

وتداول بعض رواد السوشيال ميديا شائعات حول تأجيل الامتحانات في الفصل الدراسي الاول أو إلغاءها بسبب انتشار مرض الجديري المائي ولكن وزارة التربية والتعليم نفت هذا الأمر وأكدت على إجراء الامتحانات.

وصرح شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في مداخلة على قناة سي بي سي بأنه في حالة إصابة أحد الطلاب بمرض الجديري المائي سيتم امتحانه في لجنة خاصة أو تأجيل الامتحان لهذا الطالب للفصل الدراسي الثاني، حيث يجيب على أسئلة الترم الاول والثاني.

وللتمكن من الوقاية من مضاعفات الجديري المائي الخطيرة يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة فور ظهوره للوقاية منها.

جدرى

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نرصد لكم مضاعفات الجديري المائي..

في معظم الحالات ، يكون الجديري المائي مرضًا خفيفًا ومع ذلك ، يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة ، خاصة عند الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

تشمل المضاعفات المحتملة للجديري المائي ما يلي:

التهاب السحايا: وهو التهاب في الأغشية التي تحيط بالمخ والحبل الشوكي.

التهاب الدماغ: وهو التهاب في الدماغ.

التهاب عضلة القلب: وهو التهاب في عضلة القلب.

التهاب الرئة: وهو التهاب في الرئتين.

عدوى في العين: يمكن أن تسبب فقدان البصر.