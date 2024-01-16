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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انتشاره بالمدارس.. أعراض مرض الجدري| تعرف عليها

الجدري المائي
الجدري المائي

بعد تحذير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  بانتشار مرض الجدري المائي بين الطلاب في عدد من المدارس، يعد الجدري المائي من الأمراض سريعة الانتشار، وينتقل عبر الرذاذ، لذا نرصد في هذا التقرير أعراض وعلامات الجدري المائي وفقاً لموقعMedicalxpress

 

ما هو الجدري المائي؟

هو مرض فيروسي شديد العدوى، يتعافى معظم الناس في غضون أسبوع إلى أسبوعين ، على الرغم من ذلك إلا  إنه مرض فيروسي يسبب طفح جلدي يشبه البثور ، يبدأ الطفح الجلدي على الوجه والصدر ثم ينتشر عبر الجسم. يسبب طفحًا جلديًا مثيرًا للحكة مع بثور صغيرة مملوءة بالسوائل ،إنه معدي بشكل خاص لأولئك الذين لم يتم تحصينهم ، على الرغم من أنه يمكن أن يسبب مضاعفات، يعد جدري الماء أكثر أنواع العدوى شيوعًا بين الأطفال، ومع ذلك ، يمكن أن يصيب جدري الماء البالغين، يشار إليها على أنها عدوى صغيرة، في الحالات الشديدة .

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منتشر في المدارس.. معلومات عن مرض يهدد أطفالنا

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أعراض جدري الماء :


الحمى.
الصداع.
أوجاع في الحلق.
شعور بالضعف.
التعب وفقدان الشهية
الطفح الجلدي.
يتميّز الطفح الجلدي المصاحب لمرض جدري الماء بظهوره بعد يوم واحد أو يومين من ظهور أعراض الأولى.
بعض الأطفال يظهر الطفح بدون حمى أو أي أعراض مبكرة أخرى.
يعاني الرضيع من الحكة أو الألم ، ستتغير عادات نومه البكاء المفرط أو عدم الاستجابة لجهود تخفيف الألم الطفح الجلدي مسبوق بالحمى زيادة النعاس.

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