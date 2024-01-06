الصحة تحذر.. والتعليم تعلن للطلاب كيفية الوقاية من مرض خطير ببعض المدارس

بعد تحذير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بجميع المحافظات، بشأن انتشار مرض الجدري المائي بين الطلاب في عدد من المدارس بالمحافظات، ما ترتب عليه قلق عدد من أولياء الأمور، وسط تساؤلات حول مدى خطورة الوضع، خوفًا على أبنائهم، خاصة مع بدء الاختبارات لمختلف المراحل الدراسية.



أعلن الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أنه لا صحة لانتشار مرض الجديري المائي بين طلاب المدارس.

وأكد أن معدلات الإصابة هذا العام بين الطلاب طبيعية ولا تختلف عن الأعوام السابقة، وبالنسبة للحالات التي يتم رصدها بين الطلاب فيتم التعامل معها بشكل فوري.

نرصد ما هو الجدري المائي واعراضه وعلاجه وطرق انتقاله والإجراءات الاحترازية التي يمكن الاستعانة بها وفقا لموقع webmd



ما هو الجدري المائي:

يعد جدري الماء من أكثر أمراض الطفح الجلدي التي تنتشر في المدارس، وهو عدوى فيروسية سريعة الانتقال تسبب حمى حادة وطفحًا جلديًّا، وعادة ما يظهر على الوجه والصدر والظهر، ومن ثم ينتشر إلى بقية الجسم.



ما هي أعراض جدري المائي:



يصاحبه مجموعة من الأعراض المشابهة للأنفلونزا، مع الإصابة بالحمى والإعياء، ثم تبدأ الحبوب الحمراء في الظهور على الجلد بمناطق الجسم المختلفة، وتسبب الحكّة، ثم تغطيها القشور لتبدأ في التعافي بنهاية مرحلة المرض.

قرار عاجل من التعليم

ما هي طرق انتقاله:

ينتقل عن طريق الاتصال المباشر مع قطرات الرذاذ المنتشرة في الهواء بعد عطاس أو سعال الشخص المصاب، أو لمس الشخص السليم للسوائل الصادرة من البثور الجلديَّة للشخص المصاب.

طرق الوقاية:

الوقاية منه عن طريق أخذ اللقاح، واستكمال الجرعات الأساسية حسب جدول التطعيمات، وهو آمن وفعال.

غسل اليدين جيدًا وبانتظام بالماء والصابون.

تجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح.

تجنب مخالطة الشخص المصاب ومشاركته الأدوات.

استخدام المنديل عند العطس والسعال والتخلص منه فورًا.

الحرص على تنظيف الأسطح بشكل منتظم (مثل: الطاولات والمقاعد).