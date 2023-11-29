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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يحذر من مرض خطير يصيب تلاميذ المدارس: التطعيم هو الحل

الالتهاب السحائي
الالتهاب السحائي

قدم الدكتور محمد شبيب، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، نصائح للوقاية من الالتهاب السحائي.

وأكد شبيب خلال صفحته الرسمية علي فيسبوك أن الالتهاب السحائي موجود طوال العام ولكن حالاته في المعدل الطبيعي ولا يعتبر وباء.

أسباب الإصابة بـ الالتهاب السحائي

وأشار إلى أنه قد يحدث الالتهاب السحائي بسبب فيروس أو بكتيريا وغيرها، وبشكل عام، يُعد التهاب السحائي البكتيري (الجرثومي) أكثر خطورة من الفيروسي.

ونصح شبيب: “الوقاية منه بالتطعيم مع دخول المدارس والسفر وأماكن التجمعات والمعسكرات الرياضية”.

وتابع: “وإذا اضطررت الجلوس مع حالة وعرفت أنها مصابة بالتهاب سحائي أو تم حجزها في العناية أو المستشفي أو زميل ابني في الفصل كان مصاب كل المطلوب إني أذهب فورا  للدكتور المتابع لإعطاء الأدوية المناسبة للحالة، وهذا ما نفعله كأطباء عندما نكتشف حالة وتدخل المستشفي”.

وأكد الطبيب: “يتم إبلاغ الأهل إنهم ياخدوا الأدوية ولو الطفل في مدرسة أو حضانة بنبلغهم يعطوا الأطفال اللي معاه في الفصل الأدوية، وإذا ظهرت الأعراض هذه على ابنك أو طالب عندك في الفصل استشير الدكتور فورا".

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