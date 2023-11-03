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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: مصر سيطرت على الالتهاب السحائي منذ عام 1989

صدى البلد

نشرت وزارة الصحة والسكان ،منشورت توضيحا أكدت من خلاله  قدرة مصر  من السيطرة علي مرض الالتهاب السحائي.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان من خلال منشورها عبر صفحات التواصل الاجتماعي استطاعت مصر السيطرة على مرض التهاب السحايا منذ عام ١٩٨٩ 

 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن هناك ١٢ مستشفى حميات في جميع محافظات الجمهورية ضمن خطة الترصد لمرض التهاب السحايا

منشور الوزارة 

الصحة :وصول أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة لعلاجهم بمصر 
 

في ضوء تنفيذ  تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم  الصحي للأشقاء في قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، وذلك من خلال معبر رفح.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيص دقيق، وتحويل 16 مصاب  منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء، حيث تم تحويل 11مصاب  لمستشفى العريش العام، و 5 مصابين لمستشفى بئر العبد.

ولفت "عبدالغفار" إلى أنه جاري تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات وجميع الحالات مستقرة و تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر او داخل المستشفيات، كما قام أطباء  الحجر الصحي بمعبر رفح  بتوقيع الكشف الطبي على ١١٧ من رعايا الدول الاجنبية منهم ٣٥ طفل تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والالتهاب السحائي.

واكد عبدالغفار استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم افضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم  مشيرا لمتابعة وزير الصحة والسكان المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة وتوافر الطواقم الطبية المدربة بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم

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