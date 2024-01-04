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احذروا| نوع بكتيريا يسبب أضرارا خطيرة.. الطعام والشراب الملوث أهم الأسباب

بكتيريا الشيجيلا
بكتيريا الشيجيلا

بكتيريا الشيجيلا هي عدوى بكتيرية تصيب بطانة الأمعاء، تسمى داء الشيغيلات، ويمكن أن تنتشر بسهولة من شخص إلى آخر، ولا يتطلب الأمر سوى كمية صغيرة منها للتسبب في المرض، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية «cdc».

وفى هذا التقرير، نرصد أهم المعلومات عن بكتيريا "الشيجيلا".

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أعراض بكتيريا الشيجيلا:

أعراض جرثومة.

ألم حاد ومفاجئ في البطن أو تقلصات.

حمى حادة.

دم أو مخاط أو صديد في البراز.

آلام في المستقيم.

التهاب القولون.

- ارتفاع درجة الحرارة.

غثيان.

قيء.

إسهال.

طريقة الانتقال:

يصاب الأشخاص بالشيجيلا عند ملامسة كميات صغيرة من البكتيريا من براز شخص مصاب بالشجلا.

يمكن أن تنتقل أيضًا بكتيريا الشيجيلا  من خلال الأطعمة الملوثة أو بسبب شرب مياه أو السباحة في مياه ملوَّثة.

لمس الأسطح، مثل الألعاب، وتجهيزات الحمامات، وطاولات التغيير، الملوثة ببكتيريا الشيغيلا من شخص مصاب بالعدوى.

- رعاية شخص مصاب بالعدوى، بما في ذلك التنظيف بعد استخدام الشخص للمرحاض.

- تناول الأطعمة المحضرة من قبل شخص مصاب بعدوى الشيغيلا.

طرق الوقاية من الإصابة ببكتيريا "الشيجيلا"

غسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون جيداً.

التخلص من الحفاضات المتسخة بطريقة صحيحة.

لا تجهز الطعام لأشخاص آخرين إذا كنت مصابًا بالإسهال.

تجنب تناول الطعام من الباعة الجائلين أو المطاعم.

بكتيريا الشيجيلا بكتيريا الأمعاء عدوى بكتيرية داء الشيغيلات

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