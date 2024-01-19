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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريحات مسيئة.. الكاف يوقف الجزائري عمروش مدرب منتخب تنزانيا 8 مباريات

صدى البلد

قررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم إيقاف المدرب الجزائري عادل عمروش، مدرب المنتخب التنزاني، لمدة 8 مباريات، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف دولار. 

يأتي هذا القرار نتيجة لتصريحات غير صحيحة أدلى بها المدرب الجزائري ضد الاتحاد الأفريقي والمنتخب المغربي.

عادل عمروش أطلق تصريحات مثيرة، حيث ادعى أن فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، هو قوة ضاربة في إفريقيا ويدير الأمور في الكرة الإفريقية. كما زعم أن المنتخب التنزاني طلب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن تكون المباراة ضد المغرب ظهرًا، ولكن الطلب تم رفضه.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإيقاف يعني أن عادل عمروش سيغيب عن قيادة المنتخب التنزاني في مبارياته المقبلة في إطار المسابقات الرسمية.
 

الاتحاد الافريقي الاتحاد المغربي رئيس الإتحاد المغربي المنتخب المغربي منتخب المغرب كرة القدم فوزي لقجع

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