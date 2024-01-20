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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التعدي على شقيق زوجة الفنان اكرامي المصري ويعاني من إصابات بالغة بالعمرانية

اكرامي المصري
اكرامي المصري

وردت اشارة من نقطة شرطة مستشفي الهرم الي قسم شرطة العمرانية تفيد بوجود شخص يدعي احمد.ك يبلغ من العمر ٣٨ عاما  تم التعدي عليه من قبل عائلة زوجته اثر خلافات اسرية بينهم.

علي الفور انتقلت قوة من قسم شرطة العمرانيو الي المستشفي وبسؤال المجني عليه  شقيق زوجة الفنان اكرامي المصري أفاد بأنه توجه الي بيت عائلة زوجته بناءا علي اتصال هاتفي من والدها لكي يتم تصفية خلاف سابق بينهما.

وبعد التوجه والوصول الي المنزل اتضح انه كان فخ من الاسرة بالكامل وعلي اثر ذالك تم التعدي عليه واحداث به اصابات بالغة في الوجه وتدارك الامر الي شرخ بالجمجمه.

وتم تحرير محضر بالواقعه واخطار اللواء هشام ابوالنصر مدير امن الجيزة واللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامه للمباحث ومباشرة التحقيقات من قبل النيابة العامة

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مستشفي الهرم الهرم شرطة العمرانية

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التعدي على شقيق زوجة الفنان اكرامي المصري ويعاني من إصابات بالغة بالعمرانية

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