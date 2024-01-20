حبس راكب في مرحاض طائرة هندية.. ماذا حدث له؟

في حادثة غير عادية، حوصر رجل كان مسافرًا على متن طائرة هندية داخل مرحاض الطائرة في الجو لأكثر من ساعة، مما دفع شركة الطيران إلى إصدار اعتذار وتعويضه بتحمل قيمة التذكرة بالكامل.

وقالت شركة الطيران في بيان إن الحادث وقع يوم الثلاثاء عندما علق راكب يسافر على متن رحلة مومباي-بنغالورو في المرحاض بسبب عطل في قفل الباب.

وقال متحدث باسم شركة الطيران الهندية أن الشركة تعتذر بكل تواضع عن الإزعاج الذي سببته للراكب وسيتم إعادة ثمن التذكرة بالكامل للراكب.

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قال الراكب وهو يتذكر محنته المروعة، إنه ذهب لاستخدام الحمام بعد وقت قصير من مغادرة رحلة سبايس جيت من مومباي في الساعة 2:10 صباحًا ليلة الثلاثاء.

وعندما حاول الخروج من المرحاض، تعطل قفل الباب، مما أدى إلى حبسه بالداخل، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها طاقم الطائرة، لم يتزحزح الباب، مما اضطر الراكب إلى البقاء محصوراً داخل المرحاض لمدة ساعة تقريبًا حتى هبطت الطائرة في بنغالورو.