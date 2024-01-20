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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات التسجيل في مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد 

سرطان الكبد 
سرطان الكبد 

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن خطوات التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضي  سرطان الكبد ، وذلك ضمن منشوراتها الدورية . 

 وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن الكشف والعلاج بالمجان يأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد.

طريقة جديدة تكشف سرطان الكبد في مراحله المبكرة

حسام موافي يوجه نصيحة لمرضى سرطان الكبد

 خطوات التسجيل في مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد 

اليوم العلمي للكشف المبكر وتشخيص أورام الكبد

ونظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم العلمي للكشف المبكر وتشخيص أورام الكبد، ، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور  حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اليوم العلمي للكشف المبكر وتشخيص أورام الكبد، يهدف إلى إطلاع أطباء الكبد العاملين بوحدات الفيروسات الكبدية في مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، على أحدث وسائل التشخيص وبروتوكولات علاج أورام الكبد، كما تم مناقشة دورة المريض داخل وحدات الفيروسات الكبدية، وآليات تقييم حالتهم الصحية، وتحديد العلاج المناسب، حسب الحالة الصحية لكل مريض.

من جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة، ونائب المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن المحاضرات العلمية لأطباء الكبد شملت التعريف بمراحل الإصابة بالتليف الكبدي وسرطان الكبد، وأفضل طرق التشخيص، والأدوية المتاحة وفقًا لحالات المرضى، وكذلك التعريف بدور الأشعة التشخيصية في أورام الكبد، ودور الأشعة التداخلية في علاج أورام الكبد.

ولفت «عبدالرازق» إلى ضرورة حث وتوعية مرضى التليف الكبدي المترددين على وحدات الفيروسات الكبدية، بالمتابعة الدورية لعدم تفاقم الحالة المرضية، أيًا كان سبب الإصابة بالتليف، حيث يتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق الصوتية، وتحاليل الأورام دوريًا وبالمجان كل 4 أشهر لمرضى التليف الكبدي من خلال 65 وحدة للفيروسات الكبدية.

وخلال المحاضرات العلمية، استعرض الدكتور محمد عبدالله المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، نتائج عمل اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية منذ بدء البرنامج في عام 2019، والذي يتم من خلاله متابعة 116 ألف و980 مريض تليف كبدي، كما استعرض التحديثات التي طرأت على بروتوكولات العلاج خلال عامي 2022 و2023، والأدوية الحديثة التي تم إضافتها.

وكشف «عبدالله» عن جهود وزارة الصحة واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية في إضافة الأدوية المناعية المعالجة لسرطان الكبد والتي تم تقديمها لـ 20 مريضًا حتى الآن، وجارِ العمل على إضافة فحوصات جديدة ضمن بروتوكولات التشخيص الدقيق لاكتشاف الأورام السرطانية.

وقال الدكتور محمد سويلم المدير العام لشركة "روش" مصر، إن التعاون المثمر مع الحكومة المصرية يساهم في وصول الحلول المتقدمة لجميع المرضى في أنحاء الجمهورية وتشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال الأدوية والحلول المتطورة التي تساعد على تحسين جودة حياتهم، مؤكدًا الاستمرار في دعم المرضى لزيادة نسبة الكشف المبكر والمتابعة لسرطان الكبد، في إطار حرص الدولة المصرية على توفير أفضل رعاية صحية للمرضى.

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