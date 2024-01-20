إيدك متلجة دايما؟.. أسباب برودة الأطراف في الشتاء.. منها أمراض خطيرة

يمكن أن يكون الشعور بـ برودة الأطراف، وخاصة اليدين والقدمين، أمرًا مزعجًا، ويمكن أن يكون أيضًا علامة على وجود مشكلة طبية أساسية.

أسباب برودة الأطراف

وفقا لما جاء في موقع “فارمسي”، هناك بعض الأسباب الطبيعية التي يمكن أن تؤدي إلى برودة الأطراف، مثل:

درجات الحرارة الباردة.. عندما تنخفض درجة حرارة البيئة المحيطة، يتقلص الجسم الأوعية الدموية في الأطراف للحفاظ على الحرارة في المناطق الأكثر أهمية، مثل الأعضاء الحيوية.

التعرض لانخفاض ضغط الدم.. يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى تقليل تدفق الدم إلى الأطراف.

التوتر والقلق.. يمكن أن يؤدي التوتر والقلق الشديد إلى زيادة إنتاج الأدرينالين، مما يؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية وانخفاض تدفق الدم إلى الأطراف.

الحمل.. يمكن أن تعاني بعض النساء من برودة الأطراف أثناء الحمل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الحمل.

الدورة الشهرية.. يمكن أن تعاني بعض النساء من برودة الأطراف أثناء الدورة الشهرية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض مستويات هرمون الاستروجين.



الأسباب المرضية لـ برودة الأطراف

هناك أيضًا بعض الأسباب المرضية التي يمكن أن تؤدي إلى برودة الأطراف، مثل:

مرض رينود.. وهو حالة تتميز بضيق الأوعية الدموية في الأصابع والقدمين بشكل مؤقت، مما يؤدي إلى الشعور ببرودة وشحوب الأصابع والقدمين، وفي بعض الحالات قد يحدث ألم أو تنميل في الأطراف.

اعتلال الأعصاب المحيطية.. هو تلف في الأعصاب المحيطية، والتي تؤدي إلى نقل الإشارات الحسية والحركية من الدماغ والحبل الشوكي إلى الأطراف.

ويمكن أن يؤدي اعتلال الأعصاب المحيطية إلى مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك الشعور بالوخز أو التنميل أو الحرقان في الأطراف، بالإضافة إلى برودة الأطراف.

اعتلال الأعصاب

فقر الدم.. هو حالة تتميز بانخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء في الجسم، والتي تحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

ويمكن أن يؤدي فقر الدم إلى انخفاض تدفق الدم إلى الأطراف، مما يؤدي إلى برودة الأطراف.

قصور الغدة الدرقية.. هو حالة تتميز بانخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية في الجسم، والذي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك تنظيم درجة الحرارة.

ويمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل عام، بما في ذلك برودة الأطراف.

داء السكري.. هو حالة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم. يمكن أن يؤدي داء السكري إلى تلف الأعصاب، مما قد يؤدي إلى اعتلال الأعصاب المحيطية، والذي يمكن أن يسبب برودة الأطراف.

تصلب الشرايين.. هو حالة تتميز بتراكم الترسبات الدهنية في الشرايين، مما يؤدي إلى تضييق الشرايين وصعوبة تدفق الدم خلالها و يمكن أن يؤدي تصلب الشرايين إلى برودة الأطراف، خاصة في الأطراف البعيدة عن القلب، مثل اليدين والقدمين.