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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW تبدأ استخدام الروبوتات بديلا للعنصر البشري.. فيديو

صدى البلد

اقتبست شركة BMW صفحة من كتاب قواعد اللعبة الخاص بشركة تسلا من خلال تجربة الروبوتات الشبيهة بالإنسان ذات الذكاء الاصطناعي في أحد مصانع السيارات التابعة لها.

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أعلنت شركة " Figure"، وهي شركة ناشئة في كاليفورنيا تعمل على تطوير الروبوتات، عن اتفاق مع شركة "BMW" يوم الخميس "لنشر روبوتات ذات أغراض عامة في بيئات تصنيع السيارات".

وبطبيعة الحال، فإن استخدام الروبوتات في صناعة السيارات ليس بالأمر الجديد. قامت شركات السيارات بأتمتة الطريقة التي يتم بها تصنيع المركبات على مر السنين. لكن الآلات العاملة حاليًا مبرمجة للقيام بشيء واحد مرارًا وتكرارًا، مثل تحريك لوحة الباب من هنا إلى هناك أو لحام هذا بآخر. 

 

من ناحية أخرى، ستكون الروبوتات الخاصة بشركة Figure قادرة على القيام بمجموعة كاملة من المهام المختلفة التي تعتبر مملة للغاية أو غير آمنة للعمال البشريين، كما تقول الشركة.

 

تحدد شركة BMW وFiger المكان الذي يمكن للروبوتات أن تدخل فيه في عمليات التصنيع الخاصة بشركة صناعة السيارات قبل إطلاقها على مراحل في مصنع شركة صناعة السيارات في سبارتانبورج بولاية ساوث كارولينا. هذا هو المكان الذي تقوم فيه BMW بتجميع سيارات الدفع الرباعي X3 وX4 وX5 وX6 وX7 وXM.

 

يبلغ ارتفاع الشكل 01 5 أقدام و6 بوصات، ويمكنه حمل 44 رطلاً، والعمل لمدة خمس ساعات بشحن كامل والمشي بسرعة 2.7 ميل في الساعة. يهدف الشكل، الذي ظهر من التخفي في عام 2023، إلى نشر الروبوت في صناعات مثل التخزين والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة للبدء.

 

وتعمل شركة تسلا على روبوت مماثل يسمى أوبتيموس، والذي تخطط لإطلاقه على أرضيات مصنعها للقيام بالأعمال اليدوية. قال إيلون ماسك إن أوبتيموس يمكن أن يعمل أيضًا كخادم شخصي وأن قسم الروبوتات في تسلا سوف يتفوق يومًا ما على أعمال السيارات الخاصة به. (بالمناسبة، تستخدم شركة هيونداي بالفعل كلابًا روبوتية مجهزة بكاميرات من شركة بوسطن ديناميكس، التي تمتلكها، للقيام بمراقبة الجودة).

 

وفي عالم السيارات، أصبحت الوظائف البشرية مهددة بالفعل بفِعل الأتمتة وظهور السيارات الكهربائية، التي هي أسهل في البناء وتتطلب عمالة أقل من نظيراتها التي تعمل بالاحتراق. 

BMW تسلا Figure روبوتات السيارات هيونداي السيارات الكهربائية

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