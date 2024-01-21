مبيعات بنتلي تتراجع 11% وسط عام إيجابي للعلامات التجارية الراقية

أثبت عام 2023 أنه عام إيجابي بشكل عام بالنسبة لمعظم العلامات التجارية الراقية، ولسوء الحظ، لم تشارك بنتلي في هذا النجاح، حيث شهدت شركة صناعة السيارات البريطانية انخفاضًا في المبيعات العالمية.

باعت بنتلي في عام 2023 نحو 13,560 سيارة، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق، والذي كان أفضل عام لها على الإطلاق مع بيع 15,174 وحدة. ومع ذلك، لا يزال العام 2023 يحتل المرتبة الثالثة كأفضل عام على الإطلاق لشركة بنتلي.

بنتلي

في المقابل، حققت العلامة التجارية المنافسة رولز رويس أعلى مبيعات لها على الإطلاق في عام 2023، حيث تم بيع 6032 سيارة، وهي زيادة طفيفة عن الرقم القياسي السابق البالغ 6021 وحدة في عام 2022. وحتى مرسيدس مايباخ سجلت زيادة مذهلة بنسبة 19٪ في المبيعات العام الماضي .

وظلت الأمريكتان تمثلان أكبر سوق لشركة بنتلي، حيث تم بيع 3,848 وحدة، تليها الصين، وهونج كونج، وماكاو بـ 3,006 وحدة. واستحوذت أوروبا على 2376 مبيعات، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بـ 2123 وحدة، والمملكة المتحدة بـ 1218 عملية تسليم، والشرق الأوسط والهند وأفريقيا، حيث وجدت 989 سيارة مشترين.

لا تزال بنتايجا هي الطراز الأكثر مبيعًا لدى بنتلي، حيث تمثل 44% من إجمالي سيارات الشركة التي تم بيعها العام الماضي. وشكّلت سيارتي Continental GT وGT Convertible مجتمعتين ما يقرب من ثلث المبيعات، في حين ساهمت Flying Spur بنسبة 25% من المبيعات.

بنتلي

وفي ملاحظة أكثر إيجابية بالنسبة لشركة بنتلي، اختار عدد أكبر من العملاء تخصيص سياراتهم من خلال قسم Mulliner التابع لها أكثر من أي وقت مضى.

تفتخر بنتلي بتزويد عملائها بخيارات واسعة للتخصيص، حيث تقدم الشركة عددًا مذهلاً يبلغ 46 مليار تكوينًا مختلفًا ضمن نطاقها القياسي. ومن المثير للدهشة أن حوالي ثلاثة أرباع جميع العملاء اختاروا دمج محتوى مخصص من قسم Mulliner. ويمثل هذا زيادة ملحوظة بنسبة 43% مقارنة بعام 2022 ويسلط الضوء على الطلب الكبير على المركبات الفريدة والمخصصة

بالإضافة إلى ذلك، يختار عملاء العلامة التجارية نماذج الإيرادات الأعلى الآن أكثر من أي وقت مضى، مثل نماذج Azure وS وSpeed. وفي الواقع، فقد استحوذت على 70% من إجمالي المبيعات في عام 2023، ارتفاعًا من 30% في عام 2022.

كما أثبتت سيارة بنتايجا ذات قاعدة العجلات الكبيرة شعبيتها أيضًا، حيث تمثل أكثر من ثلث إجمالي مبيعات المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) في أول عام كامل لها للبيع.