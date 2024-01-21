عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بخطوات بسيطة وبدون مشاوير.. طريقة وشروط استخراج قيد عائلي أون لاين

صدى البلد

يقدم "صدى البلد" خدمة للقراء تحمل كافة التفاصيل عن كيفية استخراج القيد العائلى عبر الإنترنت والأوراق المطلوبة لـ استخراج قيد عائلي واستخراج قيد عائلي للمرة الثانية.

ولاستخراج قيد عائلي عبر الإنترنت يجب عليك أولا تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg/، ويتم فتح دليل الخدمات من أعلى يمين البوابة الإلكترونية، ومن ثم من أسفل الأحوال المدنية الضغط على قيد عائلي.

txt

لو عايز تجدد رخصة عربيتك.. الداخلية توفر خدمة الترخيص في المولات |تفاصيل

txt

بـ50 جنيها.. طريقة استخراج قسيمة زواج فى دقيقة واحدة من الشارع

يتم نقل المستخدم إلى صفحة ويب جديدة سيظهر بمنتصفها قيد عائلي وبجواره عدد الأشخاص وبالأسفل كلمة التالي، ومن ثم تتبع الخطوات ووضع البيانات المطلوبة، وأخيرا نظام الدفع، وهو الأمر الذي سيتطلب 15 دقيقة للانتهاء.

وتتضح ضوابط استخراج القيد العائلي من خلال الإنترنت، ألا يتم استخراج القيد العائلي المميكن إلا ثانى مرة.

1. يجب أن يكون تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 16 عامًا.

2. يجب أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة فى بطاقة الرقم القومى للزوجين هي آخر حالة اجتماعية حالية.

3. يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية (أب – أم – أخ – أخت) 

4. يجب كتابة بيانات الأسرة كاملة (زوج – زوجة – أبناء).

5. أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

6. في حالة وجود حالة طلاق، يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.

7. في حالة وجود أكثر من زوجة، يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.

8. في حالة وفاة أحد أفراد القيد العائلي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقًا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلى:

نموذج 40.

صورة بطاقة الرقم القومى لطالب الحصول على القيد العائلى.

صورة وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.

صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة.

صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.

استخراج قسيمة زواج استخراج قيد عائلي استخراج شهادات قيد عائلي موقع وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوقي السعيد: حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

تجدد الاشتباكات العنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال على محاور مختلفة بقطاع غزة

المتهم عمل معاه العيب.. والد ضحية مدينة بدر: ابني حالته النفسية سيئة

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 | الطلاب يؤدون الجبر بالقاهرة والهندسة بالجيزة

أهم الأخبار.. رسالة ماني لمحمد صلاح بعد الإصابة.. أماكن بيع السلع بأسعار مخفضة.. وتقلبات جوية عنيفة

كلمتان لأداء شكر اليوم والليلة.. من رددهما كتب له زيادة في رزقه وحسناته

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. والشعبة تحذر مع اقتراب شهر رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

تريند خطير على TikTok يروع السكان في أمريكا.. ماذا يحدث؟

راكب يوثق رحلته مع سائقة توكتوك هندية

اتعلم الشتائم والحلفان.. روبوت ذكاء اصطناعي يسب العميل ويهاجم شركته

فيديو

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..فيديو

هتتجوز وعندها طفل.. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف جديدا عن ياسمين عبد العزيز

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ