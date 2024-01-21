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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حميد الشاعري يشعل حماس الجمهور في حفله بالزمالك

حميد الشاعرى
حميد الشاعرى

يواصل حميد الشاعري حفلاته للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد نجاح حفله الأول الأسبوع الماضي بحضور جماهيري كثيف، ليكمل هذا الأسبوع سلسلة حفلات 2024 بحفل جديد في kazan الزمالك وسط حضور جماهيري كامل العدد.

 

وبدأ حميد الشاعري منذ مطلع 2024، حالة من النشاط الفني المكثف، بعدد من الحفلات الناجحة والجماهيرية داخل مصر بداية من حقل رأس السنة يوم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وذلك بعد النجاح الذي حققه في حفلته الأخيرة بالسعودية بمهرجان الموسيقى العالمي "ساوند ستورم"، والذي قام خلالها بتقديم ريميكس لأغنية "عوده" مع الدي جي العالمي علي فتح الله، و مشاركته قبلها في مهرجان الموسيقى العالمي "اكس بي ميوزك فيوتشر" في ندوة موسيقية عن كيفية صناعة الأغنية العابرة للزمن.

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حميد الشاعرى 

و افتتح حميد الشاعري الحفل بأغنية "قشر البندق" و لاقت تفاعل كبير مع الجمهور، و غنى "عيني" و "نسمة صبا" و "وين أيامك وين" و "عايش بيك" و "جلجلي" و مجموعه من أغنياته.

 

الجدير بالذكر أن حميد الشاعري، يعيش حالة من التواجد و النشاط المكثف على مواقع التواصل الاجتماعى بعد انتشار هاشتاج #موسيقى_حميد_الشاعري، على منصات التيك توك و الانستجرام، والذي حقق أكثر من مليون و 200 ألف مشاهده خلال الأيام القليلة الماضية، على فيديو قدمه صانع المحتوى محمد رشاد عن حميد الشاعري، و مشاركته في الأحداث و الحفلات العالميه، و عن دوره و تأثيره  في مشوار كبار نجوم الوطن العربي، مضيفا أنه صاحب النقلة الحديثة في تاريخ المزيكا، و طالب بتكريم الكابو في ليله يستمتع بها الجمهور بموسيقى حميد الشاعري.

حميد الشاعرى
حميد الشاعرى
حميد الشاعرى
حميد الشاعرى
حميد الشاعرى
حميد الشاعرى
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