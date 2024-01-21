عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لماذا قامت كوريا الشمالية باختبار نظام أسلحة نووية تحت الماء؟.. باحث يجيب

نووى
نووى

قال تاي راي كيم، الباحث في الدراسات الكورية، إن كوريا الشمالية اختبرت نظام أسلحة نووية تحت الماء ردا على مناورات بحرية مشتركة أجرتها واشنطن وسيول وطوكيو.

أضاف خلال مداخلة ببرنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه على مدار 72 عاما لم يحدث تصعيدا إلا في 15 يناير، وقامت كوريا الجنوبية واليابان بعمل التدريبات المشتركة في المياه الدولية لمدة 3 أيام، في 19 يناير قامت كوريا الشمالية باختبار نظام أسلحة نووية تحت الماء.

مستعمرة

لفت إلى أن كوريا الجنوبية كانت مستعمرة احتلتها الولايات المتحدة، وفي 1905 كان هناك حرب لتحرير الشعب الكوري من الولايات المتحدة، وأشار إلى أن العام الماضي قام سفير كوريا بوصف كوريا الجنوبية مستعمرة تعمل لصالح الولايات المتحدة، وقال إن الحديث عن سيطرة كوريا الشمالية عليها بالقوة هو من قبيل التمويه.

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية واليابان كورية قناة القاهرة الإخبارية مناورات بحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد بواقعة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. هل سيعود الثنائي؟

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

240 مليار جنيه هدية للمصريين| «المالية»: زيادة في مرتبات الموظفين مع بداية 2024

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

الأرصاد تنشر خريطة الأمطار.. تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

عواصف رملية خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

3 نساء يحرم عليك طلاقهن.. أحسن إليهن ولا تغضبهن

تصريحات صادمة.. غضب أوروبي من إسرائيل بسبب نتنياهو

التعدي على القيم.. مفاجأة غير سعيدة لزوجة اللاعب صلاح محسن |بالمستندات

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقـ تل اثنين من جنوده في معارك غزة

لسنة أولي سواقة.. عربية BYD سعرها 160 ألف جنيه

هآرتس العبرية: الجيش الإسرائيلي لن ينجح في تدمير أنفاق غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكمام غريبة.. أسماء جلال تثير الجدل بفستان في joy awards

السر في أمه.. تصرف صادم من تركي أنهى حياة والده بطريقة بشعة

بعد ظهورها الجريء.. سعر فستان درة في joy awards يصدم الجمهور| شاهد

فستان جريء.. ريم مصطفى تستعرض رشاقتها بحفل joy awards

فيديو

ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص

التراويح والتهجد والاعتكاف.. الأوقاف تعلن ضوابط الصلوات بالمساجد في رمضان

انفصل عن زوجته.. رد صلاح محسن على اتهامه بالخيانة وتسريب محادثات فاضحة

توجيهات رئاسية.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ