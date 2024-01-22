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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

30 شخصًا|«صحة غـزة» تكشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح للعلاج في الخارج

المستشفيات في غزة
المستشفيات في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن أسماء المواطنين الفلسطينيين الذين سيسافرون إلى خارج قطاع غزة للعلاج بسبب عدم أهلية المستشفيات في غزة وإصاباتهم أو أمراضهم الحرجة التي تسبب في تفاقمها القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها، إن الأسماء الذين في الكشف من المرضى سيسافرون للعلاج بالخارج عبر معبر رفح البري الساعة الثامنة من صباح اليوم الإثنين.

ووفقًا لبيان وزارة الصحة في غزة، فقد شمل الكشف 30 شخصًا، ومع كل مريض منهم مرافق له من عائلته.

ولكن لم تكشف الوزارة عن الدول أو الأماكن التي سيذهبون إليها الأشخاص، أو إما إذا كان جزء منهم سيسافرون إلى مناطق مختلفة عن الباقي.

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