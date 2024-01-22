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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزة والبحر الأحمر.. تعرف على تفاصيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القادم

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، إن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ 27 في هذا العام سيركز على الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط. 

ووفقا للمصدر الدبلوماسي، فإن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون الدعم العسكري والمالي لـ أوكرانيا، وهو الأمر الذي تمنعه المجر.

ولم توافق المجر على تسليم الدفعة الـ 8 من المساعدات العسكرية لـ كييف بقيمة 500 مليون يورو، فضلاً عن التصديق على برنامج جديد بقيمة 50 مليار يورو.

وذكر الدبلوماسي أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يعتزمون التفاوض مع وزراء خارجية الجانبين لتحقيق تسوية سياسية للنزاع بين إسرائيل وفلسطين.

وبحسب الدبلوماسي الأوروبي، فإن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا سيخبر زملائه الأوروبيين بالوضع على الخطوط الأمامية ومطالب كييف عبر رابط فيديو.

وأضاف الدبلوماسي أن وزراء الخارجية سيناقشون أيضًا الاستعدادات لقمة الاتحاد الأوروبي الخاصة في الأول من فبراير، حيث يجب أن تتفق دول الاتحاد على برنامج دعم جديد بقيمة 50 مليار يورو لكييف، وهو ما تمنعه المجر، كما ذكر ممثل الاتحاد الأوروبي، فإن الدعم المالي هو "أولوية مطلقة" للمجتمع.

علاوة على ذلك، ذكر الدبلوماسي أن بودابست لم تفرج بعد عن مخصصات الاتحاد الأوروبي للدفعة الثامنة البالغة 500 مليون يورو كدعم عسكري لـ أوكرانيا من خلال صندوق السلام الأوروبي.

وفي قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة، التي عقدت في بروكسل في الفترة من 14 إلى 15 ديسمبر، عارض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان التعديلات على ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2024-2027، والتي تضمنت تخصيص 50 مليار يورو لـ أوكرانيا. 

وأوصت المجر بتقديم الدعم المالي لكييف بشكل تدريجي، على أساس سنوي، مع فرض ضوابط صارمة على الميزانية. وفي الوقت نفسه، ترى بودابست أنه ينبغي استخدام التمويل من خارج الميزانية بدلاً من القروض العامة.

وقال الدبلوماسي الأوروبي، إن النزاع بين فلسطين وإسرائيل سيكون محور اهتمام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ 27، الذين سيجرون محادثات مع زملائهم من إسرائيل وفلسطين، ومن المقرر أيضًا إقامة غداء عمل مع وزراء خارجية مصر والأردن والمملكة العربية السعودية. 

وذكر الدبلوماسي أن الاتحاد الأوروبي يعتزم البحث عن حل سياسي للصراع في الشرق الأوسط، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يدرس تشكيل بعثة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر، لكن لم يتم تحديد مواعيد محددة.

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