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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو "الإسكان" يتابعون المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة

صدى البلد

استقبل المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، وأعمال التطوير وموقف المشروعات الخدمية، وذلك بحضور مسئولى الجهاز والمشروعات.

وفى بداية الزيارة، تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بالمدينة، والخطة الاستثمارية، وإعادة استغلال الأصول والأراضي الشاغرة بالمدينة، وأعمال الخدمات والتطوير الجارية.

ثم تفقد مسئولو " الإسكان " المشروعات القومية للإسكان الجارى تنفيذها ومنها موقع 28 عمارة بمشروع جنة بالمجاورة ٣٤ بالحى السادس، حيث بلغت نسبة التنفيذ لأعمال تنسيق الموقع ٨٥٪ بتكلفة إجمالية للمشروع ٣٢٠ مليون جنيه، وكذلك موقع (٥٩) عمارة جنة بالمجاورة 33 بالحى السادس، والذي تم الانتهاء من كامل الأعمال به بتكلفة إجمالية للمشروع 700 مليون جنيه .

كما تفقد مسئولو " الإسكان " مشروع شاطىء ونادى قادرون لذوى الهمم بمنطقة النرجس، والذى تم تنفيذه على مساحة 11 ألف متر مربع، بالمشاركة المجتمعية لخدمة ذوى الهمم وأسرهم بالمجان .

و تابع مسئولو " الإسكان " نموذج أعمال التطوير بالشاطىء العام ومنافذ الخدمة الشاطئية المطورة ومداخل الشاطىء والشاليهات، حيث أثنى مساعد نائب رئيس الهيئة، على مستوى وجودة تنفيذ الأعمال، وكذا استمرار أعمال التطوير بالمدينة.

تآتى الزيارة في إطار المتابعة الدورية لموقف المشروعات بالمدن الجديدة.


 

الأراضى الشاغرة أعمال التطوير استغلال الأصول التنمية وتطوير المدن الخطة الاستثمارية الشاطىء العام

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