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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مشهد أكشن أدخله المستشفى.. حقيقة إصابة أحمد العوضي في لوكيشن التصوير

أحمد العوضي
أحمد العوضي

يتلقى الفنان أحمد العوضي العلاج داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة بعد إصابته بأزمة صحية خلال الساعات الماضية في كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "حق عرب". 

 

وأكدت مصادر في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن أحمد العوضي دخل لوكيشن التصوير يوم إصابته مجهدا، وكان يعاني من حالة نفسية وصحية سيئة لذا تأثر كثيرا ولم يتحمل. 

 

 

وكشف برنامج ET بالعربي تفاصيل واقعة إصابة أحمد العوضي نتيجة مشاركته في إحدى مشاهد الأكشن الذي شهد اندلاع حريق كبير، ورفض الاستعانة بدوبلير ليقوم بالأمر بدلا منه. 

 

تشهد الحالة الصحية للفنان أحمد العوضي تحسنا كبيرا، لكنه مازال تحت الملاحظة الطبية، وتمنع عنه الزيارات تماما، فيما عدا ياسمين عبد العزيز التي رازته ولازمته خلال الساعات الماضية. 

 

من المتوقع أن يخرج أحمد العوضي من المستشفى والعودة لاستئناف تصوير مشاهد مسلسل حق عرب، رغم نصيحة الأطباء بضرورة التزامه بالراحة، وقضاء فترة نقاهة لاستمكال العلاج. 

 

تعرض أحمد العوضي لاستنشاق دخان كثيف داخل البلاتوه، وبذل جهدا كبيرا في التصوير، إلى جانب أنه يمر بوعكة صحية بعد إصابته بالإنفلونزا، ما أضعف الجهاز التنفسي، وأصابه الإعياء على الفور، ما دفعه لزيارة الطبيب الذي احتجزه في المستشفى لإنقاذه. 

 

ويشارك أحمد العوضي، في موسم دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل حق عرب، وويشاركه البطولة كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، محمد علاء، وليد فواز، وفاء عامر، سلوى عثمان وآخرين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

 

 

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