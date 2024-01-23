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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

تعرض الفنان أحمد العوضي لأزمة صحية مفاجئة تم على إثرها نقله إلى المستشفى، وأوضحت أحدى الصحف إن العوضى تعرض لدور برد شديد جداً أثناء تصوير مسلسله الجديد "حق عرب"، حيث كان التصوير فى الهواء ومع دور البرد الذى يعانى منه العوضى أصيب بحالة إرهاق كببر.

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وأوضح فريق عمل المسلسل أن الفنان أحمد العوضي، ضغط على نفسه بشكل كبير فى التصوير خلال هذا اليوم مما أدى إلى سقوطه في اللوكيشن، وبعد عودته للمنزل تعرض لانتكاسة هناك، لذلك تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وقامت الفنانة ياسمين عبد العزيز، زوجته السابقة بزيارته في المستشفى لتطمئن على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية.

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