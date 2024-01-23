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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرض أحمد العوضي له|تعرف على أضرار ومخاطر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون

أحمد العوضي
أحمد العوضي

تعرض الفنان أحمد العوضي لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى، خلال الساعات الماضية في كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "حق عرب".

 

وأوضحت إحدى الصحف أن العوضى تعرض لدور برد شديد جداً أثناء تصوير مسلسله الجديد "حق عرب"، حيث كان التصوير فى الهواء ومع دور البرد الذى يعانى منه العوضى أصيب بحالة إرهاق شديد.

 

كما تعرض أحمد العوضي، لاستنشاق كمية كبيرة من غاز أول أكسيد الكربون خلال التصوير، مما تسبب في تدهور الحالة، ودخوله المستشفى منذ يومين، وفى هذا الصدد وفقا لموقع Medicalxpress نعرض لكم مخاطر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون.


ما هو غاز أول أكسيد الكربون؟

يعد غاز أول أكسيد الكربون هو أمر فى غاية الخطورة لا يمكنك رؤيته أو شمه؛ إنه غاز ليس له لون أو رائحة. يمكن أن تأتي المستويات الخطيرة من أول أكسيد الكربون من الأفران التي يتم تهويتها بشكل غير صحيح، أو المداخن المسدودة أو المتشققة، أو سخانات المياه، أو المواقد، أو الأنابيب الخلفية. أكثر أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون شيوعًا هي الصداع. تشمل الأعراض الأخرى الدوخة وألم الصدر والغثيان والقيء. يمكن أن تتسبب المستويات العالية من أول أكسيد الكربون في إغماء شخص ما ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى الوفاة.

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ما هي أعراض استنشاق غاز أول أكسيد الكربون؟


إحساس الأصحاء بالإرهاق

ألم في الصدر لدى من يعاني من أمراض القلب

ذبحة صدرية

ضعف البصر

انخفاض وظائف الدماغ

ضعف البصر والتناسق

الصداع

الدوار

التشوش

الغثيان

أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا التي تختفي بعد الخروج من المنزل.

مميتة عند التركيزات المرتفعة للغاية.


نصائح للوقاية من أول أكسيد الكربون:

حافظ على تهوية الأفران والغلايات وسخانات الماء الساخن ومجففات الملابس بشكل صحيح.

حافظ على المداخن نظيفة وخالية من الرماد أو القمامة، إذا كان لديك مدفأة تعمل.

لا تستخدم الفرن لتدفئة منزلك.

لا تستخدم شوايات الشواء التي تعمل بالغاز أو الفحم أو الكيروسين أو سخانات حرق الزيت في الداخل.

قم بتركيب وصيانة كاشف أول أكسيد الكربون العامل في منزلك.

افحص البطاريات وقم بتغييرها كل ستة أشهر.

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