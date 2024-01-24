كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر .. تفاصيل

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، عن إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر اليوم الأربعاء، بعد أيام من إعلان بيونج يانج أنها اختبرت طائرة هجومية نووية مسيرة تحت الماء.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، قالت هيئة الأركان المشتركة إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ تم حوالي الساعة السابعة صباحا، لكنها لم تقدم تفاصيل.

وأشارت الهيئة "بينما نعزز مراقبتنا ويقظتنا، يقوم جيشنا بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لرصد علامات إضافية على استفزازات كوريا الشمالية".

ويمثل هذا أول إطلاق لصواريخ كروز تقوم به كوريا الشمالية منذ الإطلاق الأخير في سبتمبر.