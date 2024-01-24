استمارة VIP وبنفس اليوم .. خدمات جديدة في استخراج بطاقة الرقم القومي

تحرص الدولة على تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين توفيرا للوقت والجهد، ومن بين الخدمات البطاقة الشخصية والتي تعتبر من المستندات المهمة لكل مواطن لا يمكن السير من دونها فهي تعبر عن كينونته في الدولة ومصدر أمان، فتعد البطاقة الشخصية من أهم المقتنيات والأوراق المهمة التي تنجز المهام لدى الأشخاص، لذا يشكل فقدانها صدمة بلنسبة للكثير، واستخراج بدل فاقد يحظى بعملية بحث واسعة حتى لا تتعطل مصالحهم، وهذا يتطلب خطوات.

وللتسهيل على المواطنين، فقد سهلت مصلحة الأحوال المدنية استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية عن طريق الـ أون لاين، دون الذهاب إلى فروع مصالح السجل المدني، ويتم ذلك عن طريق الخطوات الآتية:

خطوات استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية أون لاين

ويمكن استخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية من منصة مصر الرقمية عن طريق اتباع الخطوات التالية

قم بالدخول على موقع مصر الرقمية .

انقر على خيار الأحوال المدنية.

انقر على أيقونة الخدمات الخاصة بالمصلحة.

قم باختيار الخدمة الخاصة باستخراج بدل فاقد الرقم القومي.

كتابة البيانات والرقم القومي السابق.

خطوات عليك فعلها مباشرة بعد فقدان البطقة الشخصية

في حال فقدان البطاقة الشخصية فعليك أولا الذهاب لقسم الشرطة وحرر محضر فقد المتعلقات، ثم يتم بعدها التوجه إلى الأحوال المدنية التابع لها، وشراء النموذج واستيفاء البيانات لعمل بدل فاقد.

ثم قم باعتماده من جهة العمل وإرفاق المستندات المطلوبة مع الاستمارة في حالة تغيير محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية، والرجوع به مرة أخرى إلى السجل المدني بعدها يتم تصويرك أمام الموظف المختص.

ستحصل على إيصال استلام في الموعد المحدد وفق بطاقة مستعجلة أم عادية بعد أسبوعين.

رسوم استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي

وفر السجل المدني التابع لوزارة الداخلية، 3 أنواع من استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي، فهناك الاستمارة العادية وتكون رسومها 45 جنيها، على أن يستلمها بعد مرور 15 يوما، وهناك استمارة عاجلة برسوم 120 جنيها على أن يستلمها بعد مرور 48 ساعة، وأيضا هناك استمارة مميزة بسعر 170 جنيها، ويتم استلامها بعد مرور 24 ساعة.

كم يستغرق استخراج بطاقه بدل فاقد؟

وإذا كنت تبحث عن كم يستغرق استخراج بطاقه بدل فاقد؟، فهذا يختلف وفقا لقيمة الاستمارة التي تم دفع رسومها والتي تكون كالآتي:

إذا كانت استمارة عادية فإن استلامها بعد أسبوعين.

أما إذا كانت استمارة عاجلة فإن استلامها يكون بعد 48 ساعة.

وهناك استمارة مميزة يتم استلام البطاقة بعد مرور 24 ساعة.

كم غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي؟

وفيما يخص كم غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي؟ فإنها تصل إلى 50 جنيها في حالة عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي سواء كانت حالة اجتماعية أو وظيفة أو عنوان سكن، ولكن إذا انتهت البطاقة فإن الغرامة تصل إلى 100 جنيه.

السن القانونية لاستخراج بطاقة الرقم القومي

في الجريدة الرسمية في نهاية السنة الماضية قرار وزارة الداخلية بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية.

نص القرار على استبدال عبارة خمسة عشر عاما بعبارة ستة عشر عاما وعبارة الخامسة عشرة من عمره بعبارة السادسة عشرة من عمره، الواردتين في نص المادة 33، ولهذا أصبح سن المتقدم للحصول على الرقم القومي 15 سنة كشرط لاستخراج بطاقة الرقم القومي، كما يشترط أيضا أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومدونا اسمه في السجلات وله بيانات

سعر استمارة البطاقة الشخصية الجديدة

أسعار أستمارة بطاقة الرقم القومي تختلف حسب التوقيت المحدد لاستلامها فهناك 4 أنواع من الاستمارات وهي:

1- vip أو المميزة ب 305 جنيهًا وهي الاستمارة التي تمكن المتقدم استلام البطاقة بعد ساعتين.

2- المستعجل بـ 175 جنيهًا وهي الاستمارة التي تمكن صاحبها استلام البطاقة بعد 24 ساعة من تاريخ التسليم.

3- العاجلة بـ 125 جنيهًا وهي الاستمارة التي تمكن طالب الخدمة استلام البطاقة بعد 3 أيام فقط من تاريخ التسليم.

4- -العادية بـ 50 جنيها وهي الاستمارة القديمة ومنها يتم أستلام البطاقة بعد أسبوعين من تاريخ تسليمها للموظف المختص.

الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة الشخصية

- استمارة بطاقة من أي قسم شرطة أو السجل المدني ويمكن الحصول عليها حاليًا من ماكينة بدون تدخل عنصر بشري في بعض السجلات المدنية.

- تقديم مستند إثبات للمهنة أو محل الإقامة والحالة الاجتماعية في حالة التغير.

موقع وزارة الداخلية مصر بطاقة الرقم القومي

خطوات تجديد البطاقة الشخصية من على النت

وزارة الداخلية دشنت موقعا إلكترونيا لـ استخراج البطاقة الشخصية في نفس اليوم، واشترطت لتجديد بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت من المنزل أن تكون البيانات الخاصة بالمهنة ومحل الإقامة والحالة الاجتماعية لمقدم الطلب مطابقة لما هو مدون في البطاقة القديمة.

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل أون لاين

الخطوة الأولي: الدخول على الموقع الرسمي للسجل المدني .

الخطوة الثانية: تسجيل البيانات الخاصة بمقدم الطلب عبر الموقع المختص.

الخطوة الثالثة: تحديد نظام دفع الرسوم المطلوبة، سواء كان إلكترونيا أو يدوي عند الاستلام البطاقة الجديدة من المندوب.

الخطوة الرابعة: الضغط على كلمة «الموافقة» على الشروط بعد الاطلاع على الإرشادات بالخدمة.