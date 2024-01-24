الدولار والأسعار| السيسي يبعث رسائل طمأنة بشأن هذه الأزمات .. ماذا قال للمصريين؟

منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014 وهو يضع المواطن المصري في مقدمة أولوياته، كما أن أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية تحت قيادته بذلت جهودًا كبيرة في سبيل توفير حياة كريمة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

رسائل طمأنة للمصريين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة طرحت رؤية لحل أزمة الدولار الحالية، موضحًا أن الدولة تقدم خدمات للمواطنين بالجنيه المصري في حين أنها تتحصل عليها بالدولار.

وأضاف خلال الاحتفال الـ72 بذكرى عيد الشرطة: «أنا ببقى محتاج أجيب سلع أساسية في الشهر بمليار دولار، طب أنا ببعيه للناس بإيه؟ بيعه بالجنيه، طب عايز وقود بقد إيه، وده غير الرقم اللي مصر بتنتجه، بنتكلم في مليار دولار تاني».

وأوضح: «أنا بقول رقم ممكن يتحفظ، لكن يزيد شوية أو يقل شوية، ومحطات الكهرباء بتستهلك غاز يساوي مليار دولار»، مضيفًأ: «يبقى 3 مليار دولار مقدرش موفرهمش لأنها حاجات أساسية».

وتابع الرئيس: «الأرقام دي إذا مكنش الدولة المصرية بكل اللي فيها يعملوا على إن مواردنا من الدولار تبقى أكثر أو تساوي إنفاقنا، هيبقى دائمًا عندنا المشكلة دي».

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن استقرار الدول والحفاظ على أمنها ومستقبلها أمر لا تتحمله الحكومات والقيادات بمفردها، ولكن يتحمله كل أفراد الشعب، فكل الشعب المصري مسؤول عن أمن مصر ومستقبلها واستقرارها وتقدمها.

وأضاف خلال كلمته اليوم “العالم يعيش في وضع صعب ومضطرب، وخاصة في دول المنطقة”، مؤكدًا أنه يقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية في مصر، مبديًا ثقته في صلابة المصريين.

وتابع: “أنا عارف إن الحياة صعبة والأسعار غالية، بس أنا عايز أقولكم يمكن ربنا أراد إن إحنا نشاهد مشاهد قاسية جدًا، بنتكلم النهاردة في أكثر من 25 ألف شهيد من المدنيين وثلثي هؤلاء الشهداء من النساء والأطفال في قطاع غزة، وأكثر من 60 ألف مصاب والتدمير الكامل للقطاع”.

واستكمل: “الكلام ده بستدعي به قد إيه إحنا بنواجه ظروف على حدودنا الغربية والشرقية والجنوبية، إوعوا تفتكروا إن الأمور دي بتعدي ولا يكون لها تأثير علينا وعلى اقتصادنا، كل حدث من دول بيبقى له تداعيات”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية لم تغلق معبر رفح على الإطلاق من أجل منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، قائلا: "بقول الكلام ده.. اتقال كلام كتير علي أن مصر هي السبب.. هقول كلمة صعبة.. أنا هروح من ربنا فين؟ّ!.. ولو انا السبب فى منع دخول لقمة عيش لغزة.. اروح من ربنا فين؟!.. معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة في 7 أيام في 30 يوم.. الإجراءات اللى بتم من الجانب الأخر "إسرائيل" علشان نقدر ندخل الحاجة هى السبب.. وده شكل من أشكال الضغط اللى بيمارسه الجانب الإسرائيلى على القطاع".

وأضاف : "لا يمكن نقفل معبر رفح أمام عبور المساعدات لغزة.. ولازم تكونوا متأكدين من كده.. ومش لازم يطلع بيان هيئة الاستعلامات ولا الخارجية والداخلية ولا المخابرات العامة.. احنا مش بنعمل كده".

وقال الرئيس السيسي في نهاية كلمته: " كل حاجة تهون.. المهم سلامة مصر.. وعاوز أقولكم كل اللى مر وبنعاني منه بفضل الله وهو يسمع ويرى هينتهي إن شاء الله.. كل سنة وانتم طيبين.. يا رب احفظ بلدنا واحميها واكفيها من فضلك شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله".

تحديات لم يشهدها العالم منذ عقود طويلة

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أعضاء هيئة الشرطة وجميع الحضور، للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر وفلسطين.

وقال الرئيس في بداية كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة: "السادة أعضاء هيئة الشرطة، الحضور الكريم.. يسعدني أن أتقدم إليكم جميعا بخالص التحية والتقدير، وأسمحو لي في البداية، أن أطلب منكم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر وشهداء فلسطين".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن رجال الشرطة المصرية البواسل قدموا حياتهم ثمنا غاليا من أجل كبرياء مصر الوطني ، إدراكا منهم أن حماية أمن البلاد والمواطنين غاية عليا لا تسمو فوقها غاية.

وقال الرئيس السيسي ، في كلمته خلال احتفال عيد الشرطة الـ 72: "إن ذكرى اليوم تأتي في وقت محوري تواجه فيه منطقتنا تحديات غير مسبوقة وتواجه مصر فيه واقعا إقليميا خطيرا يتشابك مع ظروف دولية لم يشهدها العالم منذ عقود طويلة".

وأضاف السيسي : "لقد كان موقفنا في التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة في قطاع غزة واضحا منذ البداية وقائما على شعور عميق بالمسئولية التاريخية والإنسانية لمصر بالوقوف دائما بجانب أشقائها من الشعب الفلسطيني، وهو دور ستواصل مصر القيام به بنبل وشرف وتجرد، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة".

ووجه الرئيس خطابه لشعب مصر الأبيّ قائلا: "إن تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض علينا في مصر تحديات اقتصادية كبيرة لم نكن لنصمد أمامها إلا بما حققته إرادة شعب مصر العظيم التي شيدت خلال السنوات القليلة الماضية أساسا متينا يعيننا بإذن الله على عبور التحديات الراهنة".

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على منح عدد من أعضاء هيئة الشرطة أنواط الامتياز تقديرا لعطائهم وإخلاصهم؛ حيث منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى لكل من: لواء تامر عبد الغني السمري (مديرية أمن بورسعيد) ، لواء شريف صلاح الغراب (قطاع الأمن الاقتصادي)، لواء عمرو عبد الخالق ياسين الخولي (قطاع الأمن الوطني)، لواء حسن إبراهيم النحرواي (مديرية أمن الشرقية)، عميد دكتور شريف حسين غازي (الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية)، عميد أيمن عبد النعيم عبد الوهاب (مديرية أمن أسيوط)، عميد محمد خالد محمد خالد (قطاع الأمن المركزي).

كما منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، نوط الامتياز من الطبقة الثانية لكل من: عقيد أحمد حسان أحمد حسان (مديرية أمن القاهرة)، مقدم سمير أحمد عبد الروؤف (مديرية أمن شمال سيناء)، مقدم شريف حلمي جميل جرجس (مديرية أمن الأقصر).

ومنح الرئيس السيسي، نوط الامتياز من الطبقة الثالثة لكل من: رائد ولاء سامي عبد المحسن (قطاع الحماية المجتمعية)، نقيب سلمى حمدي أحمد الورداني (قطاع التدريب).