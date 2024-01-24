المطران جورج شيحان يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالذكرى ال٧٢ لعيد الشرطة.

وقال المطران شيحان في بيان صحفي صباح اليوم: "باسم إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها رئيس أساقفتها، وباسم كهنتها، ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية في مصر. نرسل تهنئتنا للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للشرطة، بالذكرى ال٧٢ لعيد الشرطة.

تلك الذكرى التي تخلد دومًا تضحيات أبناء مصر من رجال الشرطة في سبيل أمن الوطن، وحمايته. حفظكم الله لمصر، وحفظ الله مصر وشعبها ومؤسساتها".

كذلك، هنأ المطران جورج شيحان، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأرسل سيادته برقية تهنئة له، ولقيادات الشرطة المصرية.