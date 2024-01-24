خطوات استخراج بدل تالف كارت شحن الكهرباء

يعتبر كارت شحن الكهرباء من الأمور الهامة في المنزل لا يتم الاستغناء عنه خصوصا في حالة العدادات مسبوقة الدفع، ويشكل فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبقة الدفع أمرا مزعجا للكثير خصوصا وانه يعد من الاساسيات المهمة لاستمرار الخدمة دون انقطاع، لذا وضعت الشركة القابضة للكهرباء حلولًا لمشكلات فقد كارت الشحن عبر الخطوات التالية:





أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه يمكن للمواطنين المُلاك استخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1. التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2. صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

3. صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

وقياسا على المستأجرين للوحدات السكنية أو المحال التجارية وغيرها الذين فقدوا كارت الشحن لعداد الكهرباء الكودي يجب عليهم اتباع الخطوات الآتية:

1. يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له.

2. يجب إحضار صورة من التوكيل والأصل للاطلاع.

3. تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الايجار.

وأكد الجهاز أنه فور استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقًا للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله في نفس اليوم.

تتيح الوزارة إمكانية شحن كارت عداد الكهرباء الكودي بخطوات بسيطة باستخدام الهواتف المحمولة من خلال خاصية NFC، وفقًا للآتي:

سجل الدخول على أحد تطبيقات شحن كارت الكهرباء سهل، وماي فوري، أو كهرباء خالص.

اختر خدمات الكهرباء.

اختر كارت الكهرباء.

اختر لدى كارت كهرباء NFC، وإذا لم يكن لديك، توجه إلى شركة الكهرباء لاستخراجه.

فعل خاصية NFC من إعدادات الهاتف.

مرر كارت الشحن على ظهر الهاتف لقراءة البيانات.

اضغط على أيقونة توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن في ظهر الهاتف المحمول

ويهتم قطاع كبير من المواطنين بمعرفة طرق شحن عداد الكهرباء، فهناك 3 طرق مختلفة لشحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع سواء كانت كودية أو ذكية وهي كالتالي:

الطريقة الأولى :

كيفية شحن كارت الكهرباء عن طريق ATM

يمكن للمشترك شحن كارت الكهرباء عن طريق ATM من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تتم من خلال تحميل «تطبيق سهل» الخاص بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

الخطوة الثانية: تتم من خلال تسجيل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور، وتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

الخطوة الثالثة: تتم من خلال اختيار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

الخطوة الرابعة: تتم من خلال اختيار شحن العداد وإدخال المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

الخطوة الخامسة: تتم من خلال إدخال الكارت في عداد الكهرباء ليتمّ تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء شحن عداد الكهرباء بالموبايل.

الطريقة الثانية:

كيفية شحن كارت الكهرباء عن طريق فون كاش:

يمكن للمشترك شحن عداد الكهرباء عن طريق فودافون كاش بطريقة بسيطة وسريعة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

-اطلب #9#

- اختار دفع الفواتير.

- اختار الكهرباء.

- اختار الشركة التابع لها حسب محل إقامتك.

- إدخال كود السداد الإلكتروني.

- إدخال البيانات المطلوبة.

- أدخل رقمك السري.

- أكد الدفع.

الطريقة الثالثة :

**كيفية شحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع عن طريق فوري.

يمكن للمشترك شحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع عن طريق فوري من خلال اتباع الخطوات التالية:

- أفرغ الكارت بإدخاله في العداد.

- توجه لأقرب منفذ لفوري.

- اختار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابع لها.

- إدخال الكارت في ماكينة فوري وسيتم الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات.

- اختار دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى.

- أكد الدفع واستلم الكارت وإيصال بالعملية معتمد من فوري..

اختر شحن العداد وأدخل المبلغ المراد شحنه (سيتم خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا).

اختر تفاصيل الاستهلاك للتأكد من إضافة الرصيد إلى الكارت.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة أدخل الكارت في عداد الكهرباء لتتم إضافة الرصيد إلى العداد.

خطوات تحويل عداد الكهرباء التقليدي إلى مسبوق الدفع

وكشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل «فيس بوك»، عن الإجراءات والخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن لتحويل عداد الكهرباء التقليدي إلى عداد مسبوق الدفع، وجاءت كالتالي:

- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك وتقديم طلب تغيير العداد من تقليدي لآخر مسبوق الدفع.

- تقديم عقد ملكية الوحدة المراد تغيير العداد بها أو توكيل من المالك بتغيير ملكية العداد.

- صورة البطاقة الشخصية لصاحب العداد.

- موافقة الجهة الإدارية المختصة.

- دفع قيمة العداد مسبوق الدفع مع إمكانية التقسيط.

مميزات عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

أشار جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك إلى أن هناك عددا من المميزات التي تتمتع بها العدادات مسبقة الدفع، وهي كالتالي:

- تمكن المشترك من مراقبة استهلاكه للتيار الكهربائي بنفسه، حيث يمكن متابعة استهلاك الكهرباء من شاشة موجودة بالعداد توضح ما تبقى من الرصيد الشهري، وبالتالي تقسيمه على باقي استخداماته اليومية، كما أنه يبين للمستهلك نوع شريحة الكهرباء التي سوف يتم محاسبته عليها وبالتالي يمكن له تقليل استهلاكه.

- لا يوجد أي خطأ عند حساب قيمة الاستهلاك للكهرباء على عكس العدادات القديمة كانت تعتمد على القراءة التي يحددها كشاف أو محصل الكهرباء.

- يمكن شحن العداد بمبلغ مالي بسيط يبدأ من 10 جنيهات وحتى 10 آلاف جنيه في المرة الواحدة، لكي يقوم باستهلاكه كما يشاء ومراقبة استهلاكه عن طريق مراقبة العداد.

- يمنع من سرقة التيار الكهربائي، وذلك من خلال شاشة العداد، حيث يمكن مقارنة قيمة قراءة الدخول والخروج من العداد.

- العدادات مسبقة الدفع لا تسمح بتراكم مديونيات استهلاك الكهرباء على عملاء شركات توزيع الكهرباء.

- يمكن استخراج كارت بدل فاقد بسهولة من شركة الكهرباء بمبلغ مالي بسيط.

- يوجد بالعداد لمبة تحذيرية تساعد المستهلك في معرفة قرب انتهاء رصيد العداد الكودي.

- في الإجازات والعطلات الرسمية، إذا انتهى الرصيد بالعداد يظل متصل بالتيار الكهربائي حتى العاشرة من صباح اليوم التالي للإجازة.