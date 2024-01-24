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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: مصر تعمل على عدم توسيع الحرب.. والاقتتال ليس في مصلحة المنطقة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس السيسي، إنّه ليس في مصلحة المنطقة أن تدخل في اقتتال، سواء ليبيا أو السودان أو غيرهما: "أديكم شفتوا النتائج بتبقى عاملة إزاي علينا كلنا".

أضاف في حديثه مع عدد من المسئولين والإعلاميين خلال لقاء على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، وعرضتها قناة "إكسترا نيوز"، "نحرص على أن نكون عاملا يعمل على إطفاء الحرائق وليس إشعالها، وبالتالي، فإننا نسعى دائما إلى عدم توسيع الحرب".

وتابع: "ما حدث في الأربع أشهر الماضية أنهك الجميع، وكان له نتائج قاسية على الجميع، ونرسل رسائل للجميع بأنه من المهم ألا تخرج الأمور عن السيطرة أكثر من ذلك".

 

 يحدث ذلك عن طريق كينيا أو الصومال أو إريتريا

وواصل: "نبذل جهدنا في السودان، ومع الصومال، قلنا إننا مع أي عمل دبلوماسي واتفاق بين إثيوبيا ودول الجوار والصومال وإريتريا وجيبوتي وكينيا، كل هذه الدول لها مواني على المحيط أو البحر الأحمر وتصدر تستورد عن طريق جيبوتي، وقد يحدث ذلك عن طريق كينيا أو الصومال أو إريتريا.. خشوا في اتفاقات من دي".

الرئيس السيسي ليبيا السودان الحرب الصومال

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