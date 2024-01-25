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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في عيد الشرطة..تامر أمين: كل يوم هناك بطل يدافع عن الوطن.. فيديو

تامر أمين
تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين، إن الدولة المصرية تحتفل بـ عيد الشرطة الـ72 يوم 25 يناير.

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وأضاف الإعلامي تامر أمين، خلال اتصال برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"،: يوم 25 شهد ملحمة رجال الشرطة في الإسماعيلية وهذا التاريخ مجرد شاهد على العصر والتاريخ وعلى الواقع والمستقبل".

 

وأشار: "عيد الشرطة مرتبط بالدفاع البطولي والفدائي والصامد لرجال الشرطة المصرية في الإسماعيلية تجاه الاحتلال الإنجليزي، لكن هذه الواقعة تتكرر كل يوم وإن اختلفت مشاهدها".

 

وتابع: "واقعة الصمود والفداء والتضحية التي يقوم بها رجال الشرطة المصريين كل يوم خدمة للوطن وفداء للشعب المصري، وتحقيقا لأمنه وسلامته".


واسترسل: "كل يوم هناك بطل يدافع عن الوطن سواء في مجال الأمن والبحث الجنائي أو في مجال الكهرباء أو المخدرات أو الجريمة أو الأمن الاقتصادي والتموين والإرهاب وغيرها من المجالات".

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