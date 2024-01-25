في عيد الشرطة..تامر أمين: كل يوم هناك بطل يدافع عن الوطن.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن الدولة المصرية تحتفل بـ عيد الشرطة الـ72 يوم 25 يناير.

وأضاف الإعلامي تامر أمين، خلال اتصال برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"،: يوم 25 شهد ملحمة رجال الشرطة في الإسماعيلية وهذا التاريخ مجرد شاهد على العصر والتاريخ وعلى الواقع والمستقبل".

وأشار: "عيد الشرطة مرتبط بالدفاع البطولي والفدائي والصامد لرجال الشرطة المصرية في الإسماعيلية تجاه الاحتلال الإنجليزي، لكن هذه الواقعة تتكرر كل يوم وإن اختلفت مشاهدها".

وتابع: "واقعة الصمود والفداء والتضحية التي يقوم بها رجال الشرطة المصريين كل يوم خدمة للوطن وفداء للشعب المصري، وتحقيقا لأمنه وسلامته".



واسترسل: "كل يوم هناك بطل يدافع عن الوطن سواء في مجال الأمن والبحث الجنائي أو في مجال الكهرباء أو المخدرات أو الجريمة أو الأمن الاقتصادي والتموين والإرهاب وغيرها من المجالات".