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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محادثات الأهلي مع سيراميكا كليوباترا ومصطفى شوبير يعطل التفاوض.. فماذا حدث

صدى البلد

كشف الاعلامي هاني حتحوت عبر برنامج الماتش  تفاصيل محادثات الأهلي مع سيراميكا كليوباترا من أجل التعاقد مع محمد بسام.

و قال حتحوت عبر فيسبوك : الاهلي كان ردة انه لا تفريط في مصطفي شوبير و عرض اعارة حمزة علاء او مصطفي مخلوف لكل سيراميكا كيلوباتر رفض و توقفت المفاوضات مؤقتا.

 

وفي سياق آخر، أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن النادي الأهلي، يدرس التعاقد مع حارس مرمى جديد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، خلال مشاركته مع منتخب مصر ببطولة الأمم الأفريقية بخلع في الكتف.

 

وأشار حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إلى أن الشناوي يحتاج لتدخل جراحي وسيغيب لفترة تتراوح من 3 إلى 4 شهور وهو ما جعل هناك اتجاه لدى بعض المسؤولين داخل الأهلي للتعاقد مع حارس مرمى جديد.

شوبير صفقات الأهلي محمد بسام الاعلامي هاني حتحوت

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