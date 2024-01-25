وفاة والد منير مكرم .. تعرف على موعد الجنازة

أعلن الفنان منير عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية وفاة والده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب منير مكرم:"توفى والدى مكرم الدوام لله.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة ظهر اليوم بكنيسة مارجرجس بشبرا الخيمة.

يذكر ان الفنان "منير مكرم "قال إن الفن مهنة صعبة وليس لها أمان، وأن بدايات الفن معروفة وأيضا النهايات، وأن النهايات قد ترجع إلى البدايات، فليس هناك شيئا ثابت فى الفن، قائلا :" لو دامت لغيرك مكنتش هتجيلك" فيجب الاحتراس فى هذه المهنة.



وأكد "مكرم" خلال لقائه خلال تصريحات تليفزيونية أنه لم يندم على شيئا فى حياته، ولكنه كان يتمني أن يلتحق بمعهد التمثيل، مؤكدا أن التحاقة بالمعهد كان يضيف له الكثير.



